В воздухе Красноярска в пять раз превышено содержание взвешенных частиц

Роспотребнадзор опубликовал результаты мониторинга качества воздуха в Красноярске в дни «черного неба». Специалисты ведомства ведут контроль по девяти загрязняющим веществам: это оксид и диоксид азота, аммиак, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ2,5, взвешенные частицы РМ10, диоксид серы, оксид углерода и сероводород.

По данным на утро среды, 27 января, в Красноярске в пять раз превышено содержание взвешенных частиц РМ2,5. Число взвешенных частиц РМ10 превышено до 2,8 предельно-допустимых концентраций, а превышение концентрации взвешенных веществ по максимально-разовым концентрациям составило 1,7 ПДК.

Напомним, что до 19:00 27 января в Красноярске действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Синоптики сообщают об усилении ветра до 15 м/с, за счет этого вредные примеси в воздухе должны рассеяться.