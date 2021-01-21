Сбер и Министерство экологии Красноярского края будут развивать экологическое волонтёрство

В январе 2021 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Сбером и Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Стороны договорились содействовать развитию корпоративного волонтёрства в сфере экологии на территории Красноярского края, внедрять новые практики и передовой опыт российских и международных компаний.

Совместная работа будет направлена, прежде всего, на формирование у жителей региона бережливого отношения к природе, на привлечение внимания общественности к проблемам охраны окружающей среды.

Кроме того, планируется подготовка и проведение совместных экологических акций, конференций, круглых столов и других мероприятий на экологическую тематику.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка: «Волонтёрство – это очень важная часть корпоративной культуры Сбера. Уже сегодня сотрудники банка в Красноярске участвуют в различных добровольческих инициативах: оказывают помощь нуждающимся, поддерживают людей с различными ограничениями по состоянию здоровья, делают совместные экологические проекты с клиентами и партнёрами, в том числе по уборке мусора в диких местах города. Мы сокращаем объем отходов и потребляемых ресурсов, повышаем свою энергоэффективность. Кроме того, банк финансирует проекты, связанные с модернизацией оборудования на предприятиях и снижением выбросов. Уверен, что соглашение станет отправной точкой для совместной деятельности, которая поможет сделать окружающий нас мир немного лучше».

Фото: ПАО Сбербанк

По материалам ПАО Сбербанк