21 января
Красноярск
погода -22 °C
73.37
 
€ 88.97
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сбер и Министерство экологии Красноярского края будут развивать экологическое волонтёрство

Главная Экология
Красноярск
11:00 21 Января 2021
экология, банк, волонтеры, соглашение
версия для печати Ico_print

В  январе 2021 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Сбером и Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Стороны договорились содействовать развитию корпоративного волонтёрства в сфере экологии на территории Красноярского края, внедрять новые практики и передовой опыт российских и международных компаний.

Совместная работа будет направлена, прежде всего, на формирование у жителей региона бережливого отношения к природе, на привлечение внимания общественности к проблемам охраны окружающей среды.

Кроме того, планируется подготовка и проведение совместных экологических акций, конференций, круглых столов и других мероприятий на экологическую тематику.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка: «Волонтёрство – это очень важная часть корпоративной культуры Сбера. Уже сегодня сотрудники банка в Красноярске участвуют в различных добровольческих инициативах: оказывают помощь нуждающимся, поддерживают людей с различными ограничениями по состоянию здоровья, делают совместные экологические проекты с клиентами и партнёрами, в том числе по уборке мусора в диких местах города. Мы сокращаем объем отходов и потребляемых ресурсов, повышаем свою энергоэффективность. Кроме того, банк финансирует проекты, связанные с модернизацией оборудования на предприятиях и снижением выбросов. Уверен, что соглашение станет отправной точкой для совместной деятельности, которая поможет сделать окружающий нас мир немного лучше».

Фото: ПАО Сбербанк
По материалам ПАО Сбербанк

В статье упоминаются:
Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Новый год под «черным небом»

Новый год под «черным небом»

30 Декабря 2020 г.
В городе сохраняются неприятные запахи

В краевой столице закрыли неэкологичную котельную

29 Декабря 2020 г.
Она расположена в центре города
Новости Красноярска: «Норникель» продолжает мероприятия по улучшению экологии в регионах страны

«Норникель» продолжает мероприятия по улучшению экологии в регионах страны

24 Декабря 2020 г.
В рамках этого будет закрыт плавцех в посёлке Никель
Новости Красноярска: Более 90% потребителей готовы к раздельному сбору ТКО

Более 90% потребителей готовы к раздельному сбору ТКО

21 Декабря 2020 г.
Сортировка должна быть максимальной
Новости Красноярска: РУСАЛ поделился опытом развития эковолонтерства в Красноярске

РУСАЛ поделился опытом развития эковолонтерства в Красноярске

8 Декабря 2020 г.
В Красноярске прошла сессия «Будущее экологического волонтерства в России»
Новости Красноярска: Полигон «Шинник» травит жителей Ленинского района

Полигон «Шинник» травит жителей Ленинского района

3 Декабря 2020 г.
Депутат Горсовета о влиянии переполненной свалки на экологию
Новости компаний
18/01
Продукция комбината «Волна» вошла в линейку «100 лучших товаров России»
15/01
Сбер и СибГУ им. М.Ф. Решетнева дали старт работе кампуса
14/01
Плата за отопление по факту: чего ожидать красноярцам в квитанциях за декабрь и январь?
13/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Красноярску выделят 800 млн рублей

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Красноярску выделят 800 млн рублей

21 Января 2021 г.
Будут отремонтированы несколько магистралей
Новости Красноярска: На стройплощадке в краевом центре обнаружили труп мужчины

На стройплощадке в краевом центре обнаружили труп мужчины

21 Января 2021 г.
Мужчина пропал несколько месяцев назад
Новости Красноярска: В краевом министерстве здравоохранения новый заместитель

В краевом министерстве здравоохранения новый заместитель

21 Января 2021 г.
Он станет четвертым замом Бориса Немика
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru