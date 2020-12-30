Новый год под «черным небом»

В краевой столице продлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

Напомним, так называемый режим «черного неба» был введен 4 дня назад на трое суток – с 26 по 29 декабря, затем продлен еще на сутки, сегодня очередное продление также на три дня с 19:00 30 декабря до 19:00 2 января 2021 года.

Отметим, в дни неблагоприятных метеорологических условий происходит слабое рассеивание вредных выбросов в атмосфере. В эти дни все предприятия должны значительно сокращать выбросы в атмосферу, а жителям краевого центра необходимо реже выходить на улицу и минимизировать использование личного транспорта. Однако в настоящее время в Красноярске по данным Яндекса 8-балльные пробки.