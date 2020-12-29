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В краевой столице закрыли неэкологичную котельную

Главная Экология
Красноярск
09:22 29 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске закрыта очередная котельная, которая была признана неэкологичной. Об этом рассказали в правительстве региона.  

Она расположена на Ленина,216 и находилась в непосредственной близости от ЖК «Параллели». Само здание построено в 1930-х годах и оно отапливалось углем.

Отметим, что местные жители неоднократно жаловались на выбросы и поэтому было принято решение перевести отопление их домов на мощности ТЭЦ-2.

«Ликвидация малых котельных – это один из важных пунктов комплексного плана, который разработан, чтобы значительно улучшить городскую экологию. Также всё лето в городе вели ремонт и реконструкцию тепловых сетей. Такая масштабная программа была реализована впервые за последние 40 лет», – прокомментировал закрытие первый заместитель мэра Красноярска Владислав Логинов

Кроме того, до 2024 года в краевой столице будет ликвидировано еще 35 малых котельных. По мнению городского чиновника это должно принести положительный эффект.

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