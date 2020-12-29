В краевой столице закрыли неэкологичную котельную

В Красноярске закрыта очередная котельная, которая была признана неэкологичной. Об этом рассказали в правительстве региона.

Она расположена на Ленина,216 и находилась в непосредственной близости от ЖК «Параллели». Само здание построено в 1930-х годах и оно отапливалось углем.

Отметим, что местные жители неоднократно жаловались на выбросы и поэтому было принято решение перевести отопление их домов на мощности ТЭЦ-2.

«Ликвидация малых котельных – это один из важных пунктов комплексного плана, который разработан, чтобы значительно улучшить городскую экологию. Также всё лето в городе вели ремонт и реконструкцию тепловых сетей. Такая масштабная программа была реализована впервые за последние 40 лет», – прокомментировал закрытие первый заместитель мэра Красноярска Владислав Логинов

Кроме того, до 2024 года в краевой столице будет ликвидировано еще 35 малых котельных. По мнению городского чиновника это должно принести положительный эффект.