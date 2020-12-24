«Норникель» продолжает мероприятия по улучшению экологии в регионах страны

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, останавливает плавильный цех в поселке Никель Мурманской области. Это самое старое на сегодня производство компании. Его остановка — часть комплексной экологической программы «Норникеля», призванной существенно сократить воздействие на окружающую среду на всех производственных площадках. С закрытием цеха вредные выбросы в атмосферу на российско-норвежской границе будут прекращены.

«Сегодня состоится символическое событие — плавка «последнего ковша», после чего плавцех будет закрыт. Для «Норникеля» это событие историческое. Вслед за закрытием плавильных мощностей в поселке Никель мы модернизируем металлургическое производство в Мончегорске, включая строительство новых современных мощностей. Нам важно, чтобы наше собственное производство отвечало современным требованиям. «Норникель» производит востребованную, полезную для экономики будущего продукцию — наши металлы нужны для аккумуляторных батарей, для автомобильных катализаторов. Это позволит нам говорить о том, что на карте нашей страны, на карте мира появилась экологически-продвинутая компания, которая при этом еще и производит товары для «зеленой экономики», - прокомментировал решение президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Решение о закрытии плавильного производства в Никеле было принято «Норникелем» в ноябре 2019 г. Закрытие плавцеха полностью ликвидирует выбросы диоксида серы в трансграничной зоне с Норвегией. Благодаря реализации программы планируется сократить выбросы диоксида серы на Кольской ГМК на 50% по итогам 2020 г. и на 85% — по итогам 2021 г.

«Принятие компанией решения о закрытии плавильного цеха стало безусловно вынужденной мерой, направленной на снижение вредных выбросов в атмосферу. Но в целом это реконфигурация производства Кольской горно-металлургической компании, модернизация, внедрение современных технологий и наращивание выпуска основных продуктов компании в нашем регионе. На первом этапе самой главной задачей было максимально учесть желания работников данного производственного участка. Предпринять все возможные меры по социальной адаптации сотрудников цеха. Сотрудникам, изъявившим желание остаться работать в компании, предложены рабочие места в других подразделениях. Для тех, кто решил попробовать себя в предпринимательстве, созданы хорошие стартовые условия», - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис

После остановки производства в цехе продолжат работу служба заказчика и служба зачистки. В течение года после остановки здания цеха будут готовить к консервации: проведут зачистку, соберут материалы, содержащие цветные металлы, и отправят их на переработку.

Промплощадка может быт сохранена, если будет найден вариант ее использования. При участии «Норникеля» был проведен специальный конкурс среди инвесторов, готовых реализовать индустриальный или культурный бизнес-проект на освобождающейся промплощадке плавильного цеха. Его условие — экологическая трансформация индустриальной зоны, создание зеленых производств и рабочих мест. Победил проект создания металлургического мини-завода по производству мелющих шаров и сортового проката (ООО «Сириус»). «Норникель» планирует поддержать проект победителя в виде консультативной помощи, обязательств по выкупу части продукции, предоставления льготных условий и сниженных тарифов на материально-технические ресурсы и т.д.

С закрытием плавильного цеха скорректируется производственная цепочка: концентрат обогатительной фабрики в Заполярном будет поступать в узлы отгрузки концентрата, откуда будет поставляться потребителям. Техническое перевооружение фабрики и параллельное строительство узла отгрузки концентрата — важные составляющие экологического проекта «Норникеля».

Важнейшим аспектом при принятии решения о закрытии был вопрос обеспечения поддержки персонала предприятия. Компания использовала собственный успешный опыт закрытия Никелевого завода в Норильске в 2016 г. «Норникель» полностью обеспечил программу социальных гарантий персоналу плавцеха: комфортные условия для перехода работников на другие производства компании, программу переобучения, пенсионную программу. Из 660 сотрудников плавцеха 72% пожелали продолжить работать в подразделениях компании. Большинство уже трудоустроены, в ближайшее время завершится процедура трудоустройства остальных желающих. На комплекс мер и социальных программ для сотрудников плавильного производства в 2020–2022 гг. компания направит более 900 млн руб.

Еще один важный вопрос — комплексное развитие территории после закрытия производства. Во взаимодействии с органами власти региона, муниципалитетов разработана Стратегия развития Печенгского округа, которая содержит принципиально иные подходы к развитию территории. Для реализации Стратегии компания в частности взяла на себя ответственность по привлечению в район новых бизнесов, социальных предпринимателей. В 2020 г. проведен конкурс среди предпринимателей, по итогам которого 11 предпринимателей получат беспроцентные займы от «Норникеля» на развитие бизнес-проектов, общий объем заемных средств составляет 185 млн руб. Уже в 2021 г. ожидается открытие новых предприятий, которые обеспечат 145 новых рабочих мест на территории.

По материал компании "Норникель"

Фото: "Норникель"