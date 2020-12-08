РУСАЛ поделился опытом развития эковолонтерства в Красноярске

Компания РУСАЛ представила общественности реализуемые проекты эковолонтерства и поделилась многолетним опытом поддержки корпоративного и общегородского добровольчества.

В Красноярске прошла стратегическая сессия «Будущее экологического волонтерства в России» – он-лайн обсуждение, организованное региональным представительством Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». На встрече выступали представители общественных организаций экологической направленности, добровольческие объединения, эксперты-урбанисты. Обсуждались практики экологического волонтерства в Красноярском крае, возможный вклад волонтеров в решение экологических проблем, совместная работа с предприятиями региона. Поделился своим опытом и РУСАЛ.

Добровольческие инициативы, корпоративные и общегородские, РУСАЛ поддерживает более 10 лет. Это, в том числе, инициативы экологической направленности: День Енисея, выросший из городского субботника в Красноярске в масштабную акцию «День реки» в 12 регионах страны. Экологический марафон «Зеленая волна», помогающий озеленению дворов и общественных пространств. Эти проекты ежегодно объединяют тысячи волонтеров по всей стране для решения простых, но по-прежнему актуальных проблем: уборка мусора и увеличение зеленых насаждений в городах.

– РУСАЛ ежегодно объявляет грантовый конкурс и финансирует проекты озеленения, выделяет средства на организацию субботников. Важно развивать экопросвещение и давать возможность горожанам с активной гражданской позицией вовлекаться в эту деятельность. У направления эковолонтерства, безусловно, большой потенциал. Это и развитие культуры сортировки отходов, ответственного потребления, и проведение общественных инспекций, общественный контроль состояния атмосферного воздуха, и многое другое, – прокомментировала итоги обсуждения Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.

– Нам очень важно, чтобы экологическая политика предприятий развивалась, и были внедрены новые методы и технологии на производстве, а данные по выбросам были в открытом доступе, – отметила руководитель экологического управления регионального отделения общероссийской организации «Городские реновации» в Красноярском крае Ксения Хоцинская. – В развитии эковолонтерства в регионе совместно с предприятиями мы видим несколько путей: совместный экологический мониторинг и исследование проблем, будь то загрязнение воздуха, почвы, воды или проблема обращения с отходами. Проведение эколого-просветительских мероприятий: эко-уроки, фестивали, показы фильмов, посадки деревьев, субботники и другие. Так как в команду волонтеров-экологов входят молодые люди, имеющие экологическое образование, наша цель – не ограничиваться субботниками, но и помогать компаниям вставать на путь устойчивого развития, совместными усилиями решать экологические проблемы.