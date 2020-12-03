Полигон «Шинник» травит жителей Ленинского района

Депутат Горсовета от партии «Зеленые» Сергей Шахматов заявил Sibnovosti.ru о влиянии до сих пор незакрытого полигона «Шинник» на экологию в Красноярске.

«Если отходы продолжат свозить на «Шинник», это будет иметь влияние не только на окружающую среду. По разным оценкам, именно в городской черте на этом объекте уже размещено минимум в два раза больше отходов, чем есть в проектных решениях и полученной экспертизе. Это чувствуется жителями Ленинского района – мы постоянно фиксируем через региональную сеть наблюдения за качеством атмосферного воздуха превышение по некоторым элементам свалочного газа. Эти загрязняющие вещества именно в этой точке города постоянно превышают нормативы. Это негативное влияние будет продолжаться, пока объект не будет отрекультивирован при соблюдении самых последних технологий и требований», - заявил депутат.

Напомним, об обязательном закрытии переполненного полигона во время своего визита в Красноярск заявила руководитель федерального Росприроднадзора Светлана Радионова:

«Я считаю, что такие объекты не должны функционировать… Судьбу полигона надо внимательно посмотреть – кто, когда должен был его рекультивировать, и почему этого не было сделано. Долгие годы на этом зарабатывали. Долгие годы это была такая точка прибыли, совершенно беспардонная, поскольку не соответствует никаким требованиям - ни сегодняшним, ни вчерашним».

Меж тем эксплуатант полигона – компания «Экоресурс» и правобережный оператор по обращению ТКО «РостТех» всячески затягивают сроки закрытия полигона и старт его рекультивации через многочисленные судебные иски к мэрии города, которая расторгла договор аренды с «Экоресурсом».