3 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Полигон «Шинник» травит жителей Ленинского района

Главная Экология
Красноярск
10:04 3 Декабря 2020
мусор, экология, горсовет, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Депутат Горсовета от партии «Зеленые» Сергей Шахматов заявил Sibnovosti.ru о влиянии до сих пор незакрытого полигона «Шинник» на экологию в Красноярске.

«Если отходы продолжат свозить на «Шинник», это будет иметь влияние не только на окружающую среду. По разным оценкам, именно в городской черте на этом объекте уже размещено минимум в два раза больше отходов, чем есть в проектных решениях и полученной экспертизе. Это чувствуется жителями Ленинского района – мы постоянно фиксируем через региональную сеть наблюдения за качеством атмосферного воздуха превышение по некоторым элементам свалочного газа. Эти загрязняющие вещества именно в этой точке города постоянно превышают нормативы. Это негативное влияние будет продолжаться, пока объект не будет отрекультивирован при соблюдении самых последних технологий и требований», - заявил депутат.

Напомним, об обязательном закрытии переполненного полигона во время своего визита в Красноярск заявила руководитель федерального Росприроднадзора Светлана Радионова:

«Я считаю, что такие объекты не должны функционировать… Судьбу полигона надо внимательно посмотреть – кто, когда должен был его рекультивировать, и почему этого не было сделано. Долгие годы на этом зарабатывали. Долгие годы это была такая точка прибыли, совершенно беспардонная, поскольку не соответствует никаким требованиям - ни сегодняшним, ни вчерашним».

Меж тем эксплуатант полигона – компания «Экоресурс» и правобережный оператор по обращению ТКО «РостТех» всячески затягивают сроки закрытия полигона и старт его рекультивации через многочисленные судебные иски к мэрии города, которая расторгла договор аренды с «Экоресурсом».

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В краевом центре сняли режим неблагоприятных метеорологических условий

В краевом центре сняли режим неблагоприятных метеорологических условий

30 Ноября 2020 г.
Его объявили три дня назад
Новости Красноярска: Новая станция по обезвоживанию осадков в Дивногорске позволит перерабатывать ил в удобрения

Новая станция по обезвоживанию осадков в Дивногорске позволит перерабатывать ил в удобрения

30 Ноября 2020 г.
Это предотвратит загрязнение почвы и Енисея
Новости Красноярска: Концентрация взвешенных частиц в Красноярске превышена в три раза

Концентрация взвешенных частиц в Красноярске превышена в три раза

30 Ноября 2020 г.
Превышение гигиенических нормативов зафиксировал Роспотребнадзор
Новости Красноярска: На Красноярском цементном заводе состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового электрофильтра

На Красноярском цементном заводе состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового электрофильтра

25 Ноября 2020 г.
19 ноября завершился масштабный экологический проект
Новости Красноярска: На «Столбах» собираются вводить «месячники тишины»

На «Столбах» собираются вводить «месячники тишины»

25 Ноября 2020 г.
Это позволит природе отдохнуть от туристов
Новости Красноярска: Представители общественных организаций проверили КрАЗ во время НМУ

Представители общественных организаций проверили КрАЗ во время НМУ

20 Ноября 2020 г.
В этом году КрАЗ дополнил мероприятия в период НМУ
Новости компаний
02/12
Сбербанк и МФЦ расширили список оказываемых услуг в одном окне
30/11
Жители Ачинска сэкономят 5 рублей на проезде в трамвае, став участниками акции Сбера
25/11
На Красноярском цементном заводе состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового электрофильтра
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Цены на икру повысились на 40%

Цены на икру повысились на 40%

3 Декабря 2020 г.
Причиной стала слабая путина
Новости Красноярска: Правительство готово начать массовую вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

Правительство готово начать массовую вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

3 Декабря 2020 г.
В ближайшие дни будет произведено 2 млн доз вакцины
Новости Красноярска: Детский сад на 270 детей построят в Железнодорожном районе Красноярска

Детский сад на 270 детей построят в Железнодорожном районе Красноярска

3 Декабря 2020 г.
Городские власти ищут подрядчика
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru