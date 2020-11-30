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В краевом центре сняли режим неблагоприятных метеорологических условий

Главная Экология
Красноярск
16:55 30 Ноября 2020
воздух, загрязнение, экология, экологи, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, мчс, ветер
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске снят режим «черного неба». Напомним, его ввели три дня назад, до 14:00 30 ноября. Это связано с усилением ветра и незначительным потеплением.

Тем не менее, в МЧС предупредили об усилении ветра, на севере края его порывы могут достигать до 27 метров в секунду, что может привести к определенным последствиям.

Спасатели рекомендуют жителям края быть осторожными при выезде на трассы региона и соблюдать скоростной режим. Также во время сильного ветра на городских улицах нужно держаться подальше от рекламных конструкций и крупных деревьев. Избежать парковки автомобилей в непосредственной близости от них.

Тем не менее, по данным датчиков организации Nebo.Live сохраняется значительное загрязнение в районе микрорайона «Южный Берег» и на улице Щорса, а также в микрорайоне «Солнечный».

Экология / НОВОСТИ
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