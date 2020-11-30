30 ноября
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Новая станция по обезвоживанию осадков в Дивногорске позволит перерабатывать ил в удобрения

Главная Экология
Красноярск
16:10 30 Ноября 2020
в красноярском крае, экология, вода, министерство, правительство, проект, край
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Дивногорске запустили станцию обезвоживания осадков сточных вод. Оборудование для установки было закуплено еще в прошлом году, а в этом году подрядчик завершили отделку объектов. Это обошлось краевому бюджету в 41,6 млн рублей. Зато теперь жители Дивногорска могут быть уверены в том, что не произойдет загрязнение почвы и Енисея. Ил, накапливающийся от сточных вод, будут перерабатывать в удобрения, близкие по состоянию к биогумусу.

«Технологический процесс обезвоживания начинается с воздуходувной станции, где быстро происходит минерализация сырого осадка и удаление неприятных запахов. Затем осадок направляется на механическое обезвоживание и экспресс-компостирование в цех переработки», - объяснили технологию в министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ.

Отметим. что такая технология в Красноярском крае была опробована впервые. Проект удалось реализовать благодаря региональной программе «Чистая вода». При этом в Дивногорске проблема стояла остро - очистные сооружения города мощностью 24 тысячи кубометров в сутки построены в 1976 году и работали на пределе возможностей.

Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В краевом центре сняли режим неблагоприятных метеорологических условий

В краевом центре сняли режим неблагоприятных метеорологических условий

30 Ноября 2020 г.
Его объявили три дня назад
Новости Красноярска: Концентрация взвешенных частиц в Красноярске превышена в три раза

Концентрация взвешенных частиц в Красноярске превышена в три раза

30 Ноября 2020 г.
Превышение гигиенических нормативов зафиксировал Роспотребнадзор
Новости Красноярска: На «Столбах» собираются вводить «месячники тишины»

На «Столбах» собираются вводить «месячники тишины»

25 Ноября 2020 г.
Это позволит природе отдохнуть от туристов
Новости Красноярска: Представители общественных организаций проверили КрАЗ во время НМУ

Представители общественных организаций проверили КрАЗ во время НМУ

20 Ноября 2020 г.
В этом году КрАЗ дополнил мероприятия в период НМУ
Новости Красноярска: Требование о снижении вредных выбросов в период НМУ проигнорировали 76 предприятий

Требование о снижении вредных выбросов в период НМУ проигнорировали 76 предприятий

18 Ноября 2020 г.
Заводы не предоставили данные в Минэкологии края
Новости Красноярска: Красноярские ТЭЦ отчитались об экологических мероприятиях

Красноярские ТЭЦ отчитались об экологических мероприятиях

18 Ноября 2020 г.
На одной площадке собрались руководители трех основных объектов теплоснабжения
Новости компаний
30/11
Жители Ачинска сэкономят 5 рублей на проезде в трамвае, став участниками акции Сбера
25/11
На Красноярском цементном заводе состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового электрофильтра
25/11
Главная особенность сезона благоустройства-2020 — весенне-летний дефицит дорожных рабочих и механизаторов
24/11
Комбинат «Волна» отгрузил первую партию продукции «Виколор-принт»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На минувшей неделе в пожарах спасли 44 человека

На минувшей неделе в пожарах спасли 44 человека

30 Ноября 2020 г.
В МЧС дали традиционную сводку
Новости Красноярска: В краевом центре выставили на продажу «Галерею Енисей»

В краевом центре выставили на продажу «Галерею Енисей»

30 Ноября 2020 г.
Стоимость здания оценили в 1,6 миллиарда рублей
Новости Красноярска: Игроки футбольного клуба «Енисей» навестили детей из школы «Твой старт»

Игроки футбольного клуба «Енисей» навестили детей из школы «Твой старт»

30 Ноября 2020 г.
Клуб взял шефство над особенными ребятишками
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru