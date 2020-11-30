Новая станция по обезвоживанию осадков в Дивногорске позволит перерабатывать ил в удобрения

В Дивногорске запустили станцию обезвоживания осадков сточных вод. Оборудование для установки было закуплено еще в прошлом году, а в этом году подрядчик завершили отделку объектов. Это обошлось краевому бюджету в 41,6 млн рублей. Зато теперь жители Дивногорска могут быть уверены в том, что не произойдет загрязнение почвы и Енисея. Ил, накапливающийся от сточных вод, будут перерабатывать в удобрения, близкие по состоянию к биогумусу.

«Технологический процесс обезвоживания начинается с воздуходувной станции, где быстро происходит минерализация сырого осадка и удаление неприятных запахов. Затем осадок направляется на механическое обезвоживание и экспресс-компостирование в цех переработки», - объяснили технологию в министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ.

Отметим. что такая технология в Красноярском крае была опробована впервые. Проект удалось реализовать благодаря региональной программе «Чистая вода». При этом в Дивногорске проблема стояла остро - очистные сооружения города мощностью 24 тысячи кубометров в сутки построены в 1976 году и работали на пределе возможностей.