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Концентрация взвешенных частиц в Красноярске превышена в три раза

Главная Экология
Красноярск
09:19 30 Ноября 2020
в красноярске, экология, экологи, выбросы, загрязнение, роспотребнадзор, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Роспотребнадзор зафиксировал в Красноярске превышение гигиенических нормативов вредных примесей в воздухе. Накануне специалисты ведомства произвели забор проб по девяти загрязняющим веществам: оксиду и диоксиду азота, аммиаку, взвешенным веществам и взвешенным частицы РМ2,5 и РМ10, диоксиду серы, оксиду углерода, сероводороду.

Оказалось, что концентрации взвешенных частиц РМ2,5 в воздухе превышены от 1,3 до 3,0 ПДКмр. Превышение по взвешенным частицам РМ10 по максимально-разовым концентрациям составило до 1,6 ПДКмр, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что с 27 ноября из безветренной погоды и высокой влажности в Красноярске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Специалисты Среднесибирского УГМС рассчитывают снять его до 14:00 30 ноября.

 

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