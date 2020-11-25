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На «Столбах» собираются вводить «месячники тишины»

Главная Экология
Красноярск
09:05 25 Ноября 2020
заповедник, красноярск, природа, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Руководство нацпарка «Столбы» задумалось о проведении «месячников тишины» - это время, когда природе дадут отдохнуть от туристов.

Во время режима самоизоляции весной этого года практику опробовали невольно, и она принесла положительные результаты, сообщил сайту «Экология России» – нацпроекэкология РФ» директор нацпарка Вячеслав Щербаков. Сотрудники заповедной территории заметили положительный эффект от отсутствия людей - маралы стали выходить на туристические тропы, а птицы вывели потомство.

«Для природы это был большой плюс. Минимальное количество людей посещало территорию нацпарка. Природа отдохнула. Многие птицы вывели потомство, была обеспечена безопасность для животных. Факторов отпугивания было немного», – рассказал Вячеслав Щербаков.

В красноярском нацпарке также ориентируются на практику других заповедных территорий: «месячники тишины» есть в Командорском заповеднике, а также в биосферном заповеднике «Черные земли».

 

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