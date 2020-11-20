Представители общественных организаций проверили КрАЗ во время НМУ

Представители общественных организаций города, СФУ, эксперты в области экологии приехали на Красноярский алюминиевый завод, чтобы проверить, какие меры предпринимает предприятие во время объявления в городе режима неблагоприятных метеоусловий.

Общественникам рассказали, что информацию о режиме НМУ на КрАЗ поступает из Среднесибирского УГМС. Диспетчер завода передает ее во все подразделения. Заводские цеха оперативно начинают выполнять мероприятия по снижению нагрузки на атмосферу города. В первую очередь, в электролизных корпусах обеспечивается герметичность всех электролизеров. Приостанавливается планово-предупредительный ремонт всех газоочисток, с тем чтобы заводская система очистки исходящих газов работала на максимальной допустимой нагрузке.

В этом году КрАЗ инициативно дополнил мероприятия в период НМУ новыми пунктами.

«В этом году в период неблагоприятных метеорологических условий наш завод приостанавливает работу источников, связанных с повышенным пылением. Это происходит на следующих заводских переделах: дробление электролита, дробление угольной пены. В производстве анодной массы было обеспечено снижение нагрузки прокалочных печах на 20%» , - рассказала Жанна Фокина, начальник отдела экологии КрАЗа.

Благодаря оперативным мероприятиям, которые специалисты завода выполняют в период НМУ, КрАЗ добивается снижения эконагрузки на 15-20%.

Гости прошли основные подразделения, познакомились с техническими новинками, которые позволяют тщательно следить за работой технологического оборудования и эффективностью природоохранных мероприятий. Они посмотрели как работает система он-лайн мониторинга и видеомониторинга выбросов, благодаря которой сотрудники могут мгновенно реагировать на любые нештатные ситуации.

«Мы приехали на заводе в период первой степени режима НМУ. У каждого предприятия должен быть разработан план мероприятий по снижению. Сегодня мы проинспектировали КрАЗ, и мероприятия, которые официально закреплены в согласованном перечне, здесь выполняются: электролизеры обрабатываются в специальном режиме, что дает этот соответствующий результат – снижение, - прокомментировал Павел Гудовский, Председатель красноярского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество».

Накануне работу КрАЗа в период НМУ проинспектировали молодые красноярцы, интересующиеся вопросами снижения экологической нагрузки в городе.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»