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Представители общественных организаций проверили КрАЗ во время НМУ

Главная Экология
Красноярск
11:13 20 Ноября 2020
предприятие, проверка, металлургия, экология
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Представители общественных организаций города,  СФУ, эксперты в области экологии  приехали на Красноярский алюминиевый завод, чтобы проверить, какие меры предпринимает предприятие во время объявления в городе режима неблагоприятных метеоусловий.

Общественникам рассказали, что информацию о режиме НМУ  на КрАЗ поступает  из Среднесибирского УГМС. Диспетчер завода  передает ее во все подразделения.  Заводские цеха оперативно  начинают выполнять мероприятия по снижению нагрузки на атмосферу города. В первую очередь, в электролизных корпусах обеспечивается герметичность всех электролизеров. Приостанавливается планово-предупредительный ремонт всех газоочисток, с тем чтобы заводская система очистки исходящих газов работала на максимальной допустимой нагрузке.

В этом году КрАЗ инициативно дополнил мероприятия в период НМУ новыми пунктами.

«В этом году в период неблагоприятных метеорологических условий наш завод приостанавливает  работу источников, связанных с повышенным пылением. Это происходит на  следующих заводских переделах:  дробление электролита, дробление угольной пены.  В производстве анодной массы было обеспечено снижение нагрузки прокалочных печах на 20%» , - рассказала Жанна Фокина, начальник отдела экологии КрАЗа.

Благодаря оперативным мероприятиям, которые специалисты завода  выполняют в период НМУ, КрАЗ добивается снижения эконагрузки на 15-20%.

Гости прошли основные подразделения, познакомились с техническими новинками, которые позволяют тщательно следить за работой технологического оборудования и эффективностью природоохранных мероприятий. Они посмотрели как работает система он-лайн мониторинга и видеомониторинга выбросов, благодаря которой сотрудники могут мгновенно реагировать на любые нештатные ситуации.

Представители общественных организаций проверили КрАЗ во время НМУ

«Мы приехали на заводе в период  первой степени режима НМУ. У каждого предприятия должен быть разработан план мероприятий по снижению. Сегодня мы проинспектировали КрАЗ, и мероприятия, которые официально закреплены в согласованном перечне, здесь выполняются: электролизеры обрабатываются  в специальном режиме, что дает этот соответствующий  результат – снижение,  - прокомментировал  Павел Гудовский, Председатель красноярского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество».

Накануне работу КрАЗа в период НМУ проинспектировали молодые красноярцы, интересующиеся вопросами снижения экологической нагрузки в городе.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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