В Красноярск вернулся режим «черного неба»

В Красноярске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. По прогнозу Среднесибирского УГМС, смог будет висеть над городом до 19:00 18 ноября. С четверга ветер усилится и развеет дымку над городом. Густым туманом Красноярск покрыт с выходных.

В региональном Министерстве экологии и рационального природопользования объяснили, что возникла инверсия из-за высокой влажности – загрязняющие частицы скопились в приземном слое атмосферы.

Во вторник, 17 ноября, в Красноярске ожидается переменная облачность и слабый снег. Ветер переменный 2-7 м/с. Воздух прогреется до -6…-8°С.

В период действия режима НМУ заводы в городе обязаны снизить промышленные выбросы. На контроле краевого правительства и надзорных органах 118 предприятий.



