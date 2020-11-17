19 ноября
Красноярск
погода -10 °C
75.93
 
€ 90.23
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярск вернулся режим «черного неба»

Главная Экология
Красноярск
09:58 17 Ноября 2020
воздух, красноярск, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. По прогнозу Среднесибирского УГМС, смог будет висеть над городом до 19:00 18 ноября. С четверга ветер усилится и развеет дымку над городом. Густым туманом Красноярск покрыт с выходных.

В региональном Министерстве экологии и рационального природопользования объяснили, что возникла инверсия из-за высокой влажности – загрязняющие частицы скопились в приземном слое атмосферы.

Во вторник, 17 ноября, в Красноярске ожидается переменная облачность и слабый снег. Ветер переменный 2-7 м/с. Воздух прогреется до -6…-8°С.

В период действия режима НМУ заводы в городе обязаны снизить промышленные выбросы. На контроле краевого правительства и надзорных органах 118 предприятий.

 

Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Требование о снижении вредных выбросов в период НМУ проигнорировали 76 предприятий

Требование о снижении вредных выбросов в период НМУ проигнорировали 76 предприятий

18 Ноября 2020 г.
Заводы не предоставили данные в Минэкологии края
Новости Красноярска: Красноярские ТЭЦ отчитались об экологических мероприятиях

Красноярские ТЭЦ отчитались об экологических мероприятиях

18 Ноября 2020 г.
На одной площадке собрались руководители трех основных объектов теплоснабжения
Новости Красноярска: Детским садам в Красноярске рекомендуют отказаться от прогулок из-за смога

Детским садам в Красноярске рекомендуют отказаться от прогулок из-за смога

17 Ноября 2020 г.
Дети останутся без свежего воздуха до 19 ноября
Новости Красноярска: Пост наблюдения за качеством воздуха установят в Сосновоборске

Пост наблюдения за качеством воздуха установят в Сосновоборске

13 Ноября 2020 г.
Приборы будут фиксировать 15 загрязняющих веществ
Новости Красноярска: На КрАЗе проходят опытно-промышленные испытания установки по улавливанию и нейтрализации бенз(а)пирена

На КрАЗе проходят опытно-промышленные испытания установки по улавливанию и нейтрализации бенз(а)пирена

12 Ноября 2020 г.
Ранее на КрАЗе перешли на использование экологичного пека
Новости Красноярска: Меньше на 3100 тонн выбросов в год: в Красноярске замещены две малые котельные

Меньше на 3100 тонн выбросов в год: в Красноярске замещены две малые котельные

2 Ноября 2020 г.
От теплоисточников питались более 460 зданий
Новости компаний
18/11
На базе СФУ пройдёт юбилейный Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»
17/11
Зачем ТЭЦ «сдают экзамены» и получают паспорта?
16/11
«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в МФЦ Республики Хакасия
12/11
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»
12/11
Жители Красноярского края могут отправлять посылки по номеру телефона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Гендиректора лесосибирской компании подозревают в невыплате зарплаты

Гендиректора лесосибирской компании подозревают в невыплате зарплаты

14 Ноября 2020 г.
Руководитель ООО УК «Велена» стала фигурантом уголовного дела
Новости Красноярска: На «Красмаше» увеличили производство кислорода

На «Красмаше» увеличили производство кислорода

19 Ноября 2020 г.
Оборонное предприятие производит тысячу тонн
Новости Красноярска: Браконьер застрелил медведя в «Курагинском промхозе»

Браконьер застрелил медведя в «Курагинском промхозе»

14 Ноября 2020 г.
Ущерб оценен в 60 тыс. рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru