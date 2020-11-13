Пост наблюдения за качеством воздуха установят в Сосновоборске

В следующем году в Сосновоборске оборудуют стационарный пост наблюдения за качеством воздуха. Оборудование установят на ул. Ленинского Комсомола, 10. В краевом Минэкологии сообщили, что приборы будут фиксировать 15 загрязняющих веществ, в том числе концентрацию мелкодисперсной пыли и источники зловонного запаха - ароматические углеводороды.

«Информация о состоянии атмосферного воздуха на АПН будет обновляться автоматически каждые 20 минут, а данные – отражаться на сайте краевого Центра мониторинга и в мобильном приложении Krasecology», - отметили в краевом Минэкологии.

Стационарные посты наблюдения в Красноярском крае устанавливают в рамках нацпроекта «Экология». Скоро пункт оборудуют в Минусинске – сейчас выбирают подходящее место. В регионе уже работают 12 автоматизированных постов и три передвижные эколаборатории. Большая часть пунктов мониторинга за качеством воздуха находится в Красноярске, по одному в Зеленогорске, Канске и Ачинске.