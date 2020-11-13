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Пост наблюдения за качеством воздуха установят в Сосновоборске

Главная Экология
Красноярск
11:01 13 Ноября 2020
в красноярском крае, экология, экологи, контроль
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В следующем году в Сосновоборске оборудуют стационарный пост наблюдения за качеством воздуха. Оборудование установят на ул. Ленинского Комсомола, 10. В краевом Минэкологии сообщили, что приборы будут фиксировать 15 загрязняющих веществ, в том числе концентрацию мелкодисперсной пыли и источники зловонного запаха - ароматические углеводороды.

«Информация о состоянии атмосферного воздуха на АПН будет обновляться автоматически каждые 20 минут, а данные – отражаться на сайте краевого Центра мониторинга и в мобильном приложении Krasecology», - отметили в краевом Минэкологии.

Стационарные посты наблюдения в Красноярском крае устанавливают в рамках нацпроекта «Экология». Скоро пункт оборудуют в Минусинске – сейчас выбирают подходящее место. В регионе уже работают 12 автоматизированных постов и три передвижные эколаборатории. Большая часть пунктов мониторинга за качеством воздуха находится в Красноярске, по одному в Зеленогорске, Канске и Ачинске.

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