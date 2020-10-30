В Красноярске пройдут общественные обсуждения проекта реконструкции мусорного полигона «Автоспецбаза» в Емельяновском районе. На первом этапе будет проводиться опрос населения, который продлится до 30 декабря. Завершить реконструкцию планируют в 2022 году, после чего «Автоспецбаза» намерена использовать полигон еще в течение 12 лет. Для этого на свалке планируют расстелить геополотно, построить административно-бытовой корпус и новый пункт весового контроля. Следующим этапом должно стать строительство мусоросортировочного комплекса на территории, прилегающей к полигону.

«На обсуждение будет представлено техническое задание на проведение оценки воздействия полигона на окружающую среду (ОВОС) и предварительные материалы такой оценки по объекту», - пояснили в пресс-службе краевого правительства.



Провести реконструкцию планируют на средства «Автоспецбазы».