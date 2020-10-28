Производственные цеха в деревне Старцево опечатали до установки очистительного оборудования

Инспекторы Минэкологии края опечатали оборудование и зажигательные установки на промплощадке в деревне Старцево Емельяновского района. Предприятия не сможет работать до тех пор, пока не будет установлено газоочистное оборудование для фильтрации выбросов.

В начале октября эко-инспекторы выявили нарушения в работе предприятия, на территории которого располагаются алюминиевый и столярный цеха, автосервис, котельная и цех по обжигу угля. В алюминиевом цехе проверяющие зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций пыли в 4,5 раза.

Владельцам производства выписали штраф в 100 тысяч рублей. Кроме того, инспекторы обратились в суд с иском на приостановку деятельности промплощадок организации. Однако дожидаться решения высшей инстанции предприниматели не стали.

«Это один из показательных примеров экологической ответственности. Не дожидаясь решения суда, учреждение приостановило работу площадок и приступило к устранению нарушений. Призываем остальные предприятия, которые работают на территории края, последовать этому примеру и, не дожидаясь визита инспекторов министерства, привести свою деятельность в соответствие с природоохранным законодательством», – отметила заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк

Фото: "скриншот Прима"