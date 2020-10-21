Константин Кушнир о теплоснабжении региона: «Сибирь – не экватор!»

В очередном прямом эфире в соцсети Инстаграм представители Сибирской генерирующей компании ответили на наиболее частые вопросы общественников, СМИ и горожан о состоянии экологии в начале нового отопительного сезона. В качестве онлайн-спикера выступил Константин Кушнир, заместитель технического директора СГК по охране окружающей среды. По его словам, экологические задачи можно решить, только занимаясь проблемами комплексно.

Главная проблема — это работа крупной промышленности и ее отходы, ошибки проектирования городов, в том числе создание кварталов-«каньонов», когда дома напрямую примыкают к автомагистралям с сильной загазованностью, и низкая эффективность сжигания угля в частном секторе и мелких котельных. Нарушается природная ландшафтная архитектура, как следствие — ухудшается экология, создается шапка видимого смога в нижнем слое атмосферы.

На вопрос, кто же конкретно виноват в плохой экологии, например, в Красноярске или других городах края, Константин Кушнир заметил, что лучшим ответом будет, образно говоря, зеркало, отражающее источник проблемы.

«Мы каждый день смотримся в него. Если кратко, это человек. И наше стремление к комфортной среде обитания, жизни. Это привело к тому, что мы имеем на нашей планете. Мы сами создали свою окружающую среду и вместе с ней эволюционируем. Поэтому говорить, что есть кто-то виновный в плохой экологии в конкретном регионе, не приходится. Этот источник общий — хозяйственная деятельность человека. В некоторых городах, например, в Минусинске, Красноярск, Абакан, Черногорске, сжигается много угля плохо, неэффективно, особенно в частном секторе. Этот факт нужно признать: если трубы ниже 10-15 метров, то отходы будут загрязнять окружающую среду более интенсивно. По химическом составу они будут отличаться в разы в худшую сторону по сравнению с выбросами от ТЭЦ».

В эфире также были приведены такие цифры: в Красноярске, например, насчитывается около 15 тысяч объектов с низкими трубами и сильными выбросами: это частные дома, котельные, мелкие производства.

Что касается увеличения выбросов с началом отопительного сезона, то спикер отметил, что резкого увеличения количества выбросов ТЭЦ осенью не происходит.

«Потому что теплоэлектростанции работают постоянно, и зимой, и летом, в режиме когенерации. Иначе говоря, одновременной выработке тепла для подачи горячей воды и электроэнергии. Просто в сильные морозы подключается больше пиковых водогрейных котлов в разгар отопительного сезона. Сибирь вам не экватор! Но сейчас такой необходимости нет».

По поводу воздействия на окружающую среду Константин Кушнир рассказал так: есть два способа измерить выбросы. Это объем за единицу времени (грамм в секунду) и объем тонн в год. Первые показатели практически у СГК не меняются, поскольку зависят от характеристик и режимов работы оборудования. Именно эти показатели отражают воздействие на окружающую среду. Вторые показатели являются основными для расчетов платежей в пользу государства со стороны природопользователей.

Из промышленных предприятий объем выбросов от всех трех ТЭЦ в совокупности занимает второе место после крупнейшего металлургического предприятия в Красноярске. Но если сравнить удельные выбросы по сравнению с затраченным сырьем на выработку единицу тепла, то ТЭЦ оказывается в три раза эффективнее любой котельной.

При этом Константин Кушнир подчеркнул, что в СГК далеки от мысли обвинять рядовых горожан в том, что они используют уголь. Потому что им необходимо отапливать свои дома, а уголь самый доступный вид топлива для теплоснабжения. На этом фоне очевидны и понятны просьбы со стороны населения быстрее перевести их на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ.

«Экология и экономика — это синонимы. Это показывают глобальные процессы в мире», — заявил Константин Яковлевич. Он привел факты: СГК, несмотря на трудности работы в период пандемии, будет замещать мощности неэффективных котельных в Красноярске и других городах в ближайшие годы. Также СГК намерена в этом году на Красноярской ТЭЦ-1 запустить первый электрофильтр, а к 2024 году оснастить ими все котлы станции. Модернизация производится в рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух». Кроме того, повысится уровень собственного контроля и контроля надзорных органов, благодаря установке новой системы замера выбросов с трех городских ТЭЦ. Запуск приборов в эксплуатацию намечен на 2021 год.

по информации СГК