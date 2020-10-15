Самая мощная печь Красноярского цементного завода остановлена для подключения нового фильтра

В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») вывели из эксплуатации вращающуюся печь № 5, чтобы подключить к ней электрофильтр ELEX. Оборудование швейцарского производства заменит действовавшую ранее отечественную газоочистную установку.

К настоящему моменту монтаж электрофильтра завершен, специалистам осталось провести переврезку газохода печи от старого оборудования к современному. В рамках запланированных мероприятий установят новый пылепровод и муфту – проект предполагает изменение схемы возврата пыли, поступающей с горячего конца агрегата в цепную завесу.

Работы производят специалисты обособленного подразделения ООО «Сибцемсервис» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») в Красноярске, сотрудники компании ELEX ведут дистанционный шефмонтаж – контролируют ход выполнения мероприятий с помощью фото- и видеофиксации. Сможет ли представитель фирмы-изготовителя оборудования приехать из Швейцарии для участия в пусконаладочных работах, зависит от эпидемиологической обстановки.

«Снизить воздействие на окружающую среду – одна из важнейших задач нашего предприятия. Несмотря на экономический спад, вызванный распространением новой коронавирусной инфекции, завод завершает реализацию масштабного экологического проекта общей стоимостью 223 млн рублей. Новый электрофильтр способен очищать отходящие газы печи обжига № 5 от неорганической пыли в соответствии с нормами действующего законодательства, его запуск поможет повысить уровень экологической безопасности производства в целом», – подчеркнул управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин.

Остановив печь, специалисты параллельно выполнят плановый текущий ремонт агрегата – заменят бандажный блок на опоре № 2, проведут ревизию опорной части, а также необходимые работы на холодильнике «Волга-35», в угольном отделении, шламовом хозяйстве. Соответствующие затраты составят 47 млн рублей. Запустить оборудование в эксплуатацию планируют в ноябре.

Вращающаяся печь № 5 – самая большая и мощная из трех печей обжига Красноярского цементного завода. Имеет диаметр 4 метра, длину 150 метров, паспортная производительность оборудования достигает 35 тонн в час. Это агрегат, на котором выпускают клинкер для производства не только общестроительных, но и тампонажных цементов.

Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»