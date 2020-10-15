РУСАЛ обеспечил уход за 500 000 саженцев сосны в Красноярском крае

РУСАЛ в рамках проекта «Под зеленым крылом» продолжил в 2020 году работы по лесовосстановлению на территории Дзержинского района Красноярского края, сильно пострадавшего от пожаров в 2017 году.

Полмиллиона деревьев были высажены в 2019 году по соглашению о реализации добровольных проектов в области поглощения парниковых газов. В 2020 году работа по лесовосстановлению велась в рамках обязательств по уходу за новыми насаждениями. РУСАЛ не просто обеспечил высадку молодых деревьев, но и финансирует агротехнический и лесоводственный уход за ними в течение 5 лет. Средняя плотность посадок составила более 4160 сосен на гектар выгоревшего несколько лет назад леса. Проект контролируется специалистами с большим опытом работы именно в сибирских условиях.

«Мы уже в июне провели первый этап ежегодного ухода – это прополка от травы, березы, осины, которые могут помешать молодым соснам. В августе провели повторную обработку. Кроме того, в течение лета провели замену тех сеянцев, которые, к сожалению, не прижились. Эта работа продолжится и в следующем сезоне», – рассказывает директор КГБУ «Дзержинское лесничество» Сергей Хадорич.

«Проблема лесных пожаров, их влияние на экологическую обстановку, на изменение климата, на жизнь и здоровье будущих поколений является одним из самых актуальных вызовов в современном мире. Мы последовательно боремся с углеродным следом при выпуске продукции, и в перспективе намерены компенсировать выбросы парниковых газов, составляющие "углеродный след" всего производимого компанией первичного алюминия. Это одна из стратегических задач в рамках экологической стратегии РУСАЛа. И проекты по восстановлению и защите лесов, которые мы инициируем и поддерживаем совместно с Рослесхозом, региональными властями тоже способствуют достижению этой масштабной цели», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Открывая большой проект лесовосстановления «Под зеленым крылом», который реализуется компанией в Красноярском крае и Иркутской области, в 2019 году РУСАЛ провел также высадку крупномерных саженцев сосны в Березовском районе, в зеленом поясе Красноярска, и профинансировал уход за новым лесным участком.

В 2020 году РУСАЛ в рамках проекта «Под зеленым крылом» также обеспечил охрану более 500 000 гектаров тайги на севере Красноярского края. Комплекс работ на территории Нижне-Енисейского лесничества выполнял краевой Лесопожарный центр, ранее авиалесоохрана здесь не велась. Маршрут авиапатрулирования составил почти 450 километров, это отдаленные территории в бассейне Подкаменной Тунгуски, где практически отсутствует автомобильное сообщение. Для того, чтобы получить возможность добраться до возможных очагов, были приобретены два автомобиля повышенной проходимости, в том числе для перевозки людей, а также специализированный лесопожарный модуль на базе УАЗа. Пожарные получили комплекты средств пожаротушения и полевого снаряжения, и на средства компании проведен капитальный ремонт здания, где размещается личный состав и техника.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»