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В Красноярске возродили экологические уроки в школах

Главная Экология
Красноярск
13:41 13 Октября 2020
урок, школа, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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Экологические уроки для школьников Красноярска специалисты «КРК» проводят уже не первый год. В программе есть занятия как для учеников начальной школы, так и для старшеклассников.

«Мы считаем, что начинать учить детей бережному отношению к окружающему миру и разумному обращению с отходами никогда не рано, – отметил исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким. – Поэтому разработали для начальной школы специальный урок в игровой форме. А для школьников средних и старших классов есть отдельные программы, в них входят обсуждение проблем утилизации мусора, решение экологических задач и викторина. Уроки проводим по заявкам школ и гимназий».

Рассказывать ученикам начальных классов о бережном отношении к природе и правильном обращении с бытовым мусором помогают герои любимых детских мультфильмов «Фиксики» и «Жила-была царевна». В «КРК» отмечают: большинство детей знают о том, какой вред наносят природе разные виды мусора и чем отличаются отходы от вторичного сырья, с удовольствием играют в экологические игры и правильно раскладывают карточки, сортируя «мусор».  

После занятия второклассникам показали, как работает современная мусороуборочная техника – специально для этого регоператор подогнал ко двору школы небольшой маневренный мусоровоз, предназначенный для вывоза отходов из заставленных автомобилями дворов. Школьникам было интересно все – как загружается мусор, как прессуется, куда вывозится, - такими вопросами ребята засыпали водителя и оператора мусоровоза.  

В завершении эко-урока школьникам вручили полезные подарки от компании: ручки, изготовленные из переработанного картона, цветные карандаши, блокноты, а также светоотражающие брелоки.

В компании отметили, что готовы и дальше проводить эко-уроки. Для этого необходимо оставить заявку на сайте компании: www.kras-tko.ru , либо по телефону: 8-800-355-56-37

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