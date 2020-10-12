Общественники проверили выполнение мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» на КрАЗе

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ посетила делегация экологов-общественников и представителей Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для контроля выполненных мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Гости посетили электролизные корпуса, работающие по технологии обожженных анодов и технологии ЭкоСодерберг, посмотрели систему видеомониторинга производственного процесса, побывали в операторской газоочистки, где смогли увидеть параметры работы оборудования и систему онлайн мониторинга. Экологическую общественность Красноярска представляли активисты Павел Гудовский и Артем Речицкий.

– Мы посетили уже несколько объектов в Красноярске, в том числе КрАЗ, сделали это вместе с общественниками, – рассказал руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов. – На сегодняшний день мы видим, что несмотря на сложившуюся экономическую и эпидемиологическую ситуацию, все запланированные мероприятия выполняются. И мы, и сами общественники отметили, что компания РУСАЛ заинтересована в том, чтобы работать над экологией. Вместе с тем, у нас есть дополнительные обязательства, отраженные в новом июльском указе президента, согласно которому необходимо снизить вещества высокого класса опасности в 2 раза к 2030 году. Поэтому мы будем пересматривать комплексные планы, чтобы достичь этих показателей, – рассказал Власов.

Отметим, РУСАЛ ведет поиск технических и технологических решений, которые бы позволили до 2024 года снизить выбросы по бензапирену на КрАЗе на 60-80%. Такую задачу поставил основатель компании Олег Дерипаска еще в 2018 году. За это время на предприятии начали переход на новый вид сырья – экологичный пек.

В марте этого года КрАЗ полностью перешел на использование экопека в подштыревой анодной массе. Ожидается, что одна только эта мера может дать эффект – до 20% снижения выбросов бензапирена по всему заводу. Кроме этого, начался переход на использование экопека в основном теле анода. Сегодня на данном сырье работает одна бригада – 22 электролизера КрАЗа, завершить перевод всех корпусов завода на экологичный пек планируется в 2024 году. Применение экопека, а также другие технические решения позволят предприятию достигнуть поставленной цели по снижению выбросов бензапирена на 60-80% до 2024 года.