12 октября
Красноярск
погода +2 °C
77.02
 
€ 91.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Роспотребнадзор зафиксировал в Красноярске превышение ПДК бензпирена, гидрофторида и взвешенных частиц

Главная Экология
Красноярск
17:00 12 Октября 2020
роспотребнадзор, экология, воздух, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В сентябре в атмосфере Красноярска зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций бензпирена, гидрофторида и взвешенных частиц. Роспотребнадзор опубликовал результаты мониторинга – специалисты отобрали около двух тысяч проб для анализа по 23 загрязняющим веществам.

Концентрация бензпирена в разные дни была превышена от 1 до 13 ПДК, по взвешенным частицам превышение составляло до 3 раз, по гидрофториду до 1,6 ПДК. Зафиксированы единичные случаи превышения гигиенических нормативов по оксиду азота.

«По другим исследованным веществам (акрилонитрил, акролеин, азот диоксид, аммиак, бензол, взвешенные вещества, гидроксибензол (фенол), гидрохлорид, диметилбензол, дихлорметан, метилбензол (толуол), сера диоксид, тетрахлорэтилен, углерод, углерод оксид, формальдегид, фториды неорганические плохо растворимые, этилбензол) превышения гигиенических нормативов не зафиксированы», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что Роспотребнадзор контролирует качество воздуха в Красноярске в рамках нацпроекта.

 

Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Общественники проверили выполнение мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» на КрАЗе

Общественники проверили выполнение мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» на КрАЗе

12 Октября 2020 г.
КрАЗ полностью перешел на использование экопека
Новости Красноярска: В Кежемском районе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в Ангару

В Кежемском районе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в Ангару

10 Октября 2020 г.
По предварительным данным, в воду с баржи попало около 500 литров дизельного топлива.
Новости Красноярска: КрАЗ озвучил планы по полному переводу электролизного производства на экологичный пек

КрАЗ озвучил планы по полному переводу электролизного производства на экологичный пек

8 Октября 2020 г.
Экопек содержит меньше смолистых веществ
Новости Красноярска: Исправительная колония в Старцево заплатит штраф за вредные выбросы

Исправительная колония в Старцево заплатит штраф за вредные выбросы

7 Октября 2020 г.
На дымящие трубы жаловались местные жители
Новости Красноярска: 7 вопросов к СГК от красноярских общественников-экологов

7 вопросов к СГК от красноярских общественников-экологов

6 Октября 2020 г.
С прошлого визита Экологической палаты на Красноярскую ТЭЦ-1 прошло 8 месяцев
Новости Красноярска: «Норникель» готов компенсировать ущерб природе и продолжает устранять последствия разлива топлива

«Норникель» готов компенсировать ущерб природе и продолжает устранять последствия разлива топлива

6 Октября 2020 г.
В компании объяснили методику подсчета суммы
Новости компаний
09/10
Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем
07/10
Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона
07/10
«Большая перемена» для красноярских педагогов
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сергей Зыблев стал руководителем пресс-службы главы региона

Сергей Зыблев стал руководителем пресс-службы главы региона

12 Октября 2020 г.
Ранее он работал корреспондентом ВГТРК в Красноярском крае
Новости Красноярска: В краевом центре появится новый троллейбусный маршрут

В краевом центре появится новый троллейбусный маршрут

12 Октября 2020 г.
Об этом рассказали в мэрии
Новости Красноярска: Глава СК взял под личный контроль дело о разливе топлива в Ангару

Глава СК взял под личный контроль дело о разливе топлива в Ангару

12 Октября 2020 г.
Об этом рассказали в Следственном комитете
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru