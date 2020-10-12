Роспотребнадзор зафиксировал в Красноярске превышение ПДК бензпирена, гидрофторида и взвешенных частиц

В сентябре в атмосфере Красноярска зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций бензпирена, гидрофторида и взвешенных частиц. Роспотребнадзор опубликовал результаты мониторинга – специалисты отобрали около двух тысяч проб для анализа по 23 загрязняющим веществам.

Концентрация бензпирена в разные дни была превышена от 1 до 13 ПДК, по взвешенным частицам превышение составляло до 3 раз, по гидрофториду до 1,6 ПДК. Зафиксированы единичные случаи превышения гигиенических нормативов по оксиду азота.

«По другим исследованным веществам (акрилонитрил, акролеин, азот диоксид, аммиак, бензол, взвешенные вещества, гидроксибензол (фенол), гидрохлорид, диметилбензол, дихлорметан, метилбензол (толуол), сера диоксид, тетрахлорэтилен, углерод, углерод оксид, формальдегид, фториды неорганические плохо растворимые, этилбензол) превышения гигиенических нормативов не зафиксированы», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что Роспотребнадзор контролирует качество воздуха в Красноярске в рамках нацпроекта.