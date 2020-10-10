В Кежемском районе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в Ангару

В Кежемском районе красноярского края введен режим ЧС муниципального характера из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангару, сообщили в региональном МВД.

«С 9 октября режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в воду с баржи попало около 500 литров дизельного топлива. Масляных пятен нет, последствия устранены. На место выехала группа из представителей СК, ОМВД, УБЭП, администрации, сообщает РИА Новости.