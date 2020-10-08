КрАЗ озвучил планы по полному переводу электролизного производства на экологичный пек

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ перевел первую бригаду электролизеров на новый вид сырья – экологичный пек. В отличие от традиционного сырья, экопек содержит меньше смолистых веществ и его применение в алюминиевом производстве позволяет добиться существенного снижения выбросов бензапирена.

Ход реализации нового направления экологической модернизации КрАЗа накануне оценил первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Виталий Бадмаев.

– Перевод производства на экологичный пек – это достаточно сложный технологический процесс, но он способствует достижению цели комплексного плана федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Экологический эффект данного мероприятия подтверждается лабораторными исследованиями, которые проводит Инженерно-технологический центр РУСАЛа. Мы видим, что компания на протяжении более чем 15 лет инициирует и внедряет наилучшие экологические решения на КрАЗе, взаимодействуя с органами власти и общественностью, – отметил Виталий Бадмаев.

Ранее, в марте этого года, КрАЗ полностью перешел на использование экологичного пека для подштыревой анодной массы. Ожидается, что одна только эта мера может дать эффект – до 20% снижения выбросов бензапирена по всему заводу. Кроме этого, начался переход на использование экопека в основном теле анода. Сегодня на данное сырье переведена одна бригада – 22 электролизера КрАЗа.

– До конца года мы проводим испытания с проведением всех инструментальных замеров, и в 2021 году по плану должны перевести два корпуса электролиза на использование экопека в основном теле анода, – рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов. – Процесс не одномоментный, поскольку на мировом рынке существует дефицит такого сырья. РУСАЛ проводит собственные исследования, работает с поставщиками, которые могли бы произвести для нас подходящее сырье и по качеству, и по объемам. Применение экопека также требует отработки технологии, увеличиваются трудозатраты при обслуживании электролизера. Тем не менее, вопрос экологии сегодня в приоритете.

Благодаря переходу на экологичный пек и другим техническим решениям к 2024 году на КрАЗе планируется снизить выбросы по бензапирену не меньше, чем на 60%.