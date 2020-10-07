Исправительная колония в Старцево заплатит штраф за вредные выбросы

Исправительная колония №36, что находится под Красноярском - в Старцево, - заплатит штраф за вредные выбросы. Как сообщает министерство экологии Красноярского края, там выявили нарушения природоохранного законодательства, а на дымящие трубы неоднократно поступали жалобы от местных жителей.

«В ходе проверки специалисты установили, что на территории учреждения работает несколько цехов: алюминиевый, по обжигу угля и столярный. Также на территории промплощадки находятся автосервис и котельная. На источниках загрязнения атмосферного воздуха не установлено газоочистное оборудование. Кроме того, у организации нет разрешительной документации», говорится в заключении минэкологии.

Пробы, взятые специалистами на месте, показали превышение ПДК по пыли в 4,5 раза.

В итоге ИК№36 заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей, Также ведомство обратилось в суд с требованием о приостановке работы цехов на территории колонии.

«Местные жители неоднократно обращались к нам с сообщениями об этом источнике загрязнения. Он находится близко к жилым домам. Проверка показала серьезные нарушения экологического законодательства, поэтому мы решили обратиться в суд для приостановки деятельности. Максимально производственную деятельность учреждения могут приостановить на 90 суток. Кроме того, мы выдали предписание на устранение выявленных нарушений», – заявила замминистра Юлия Гуменюк.

Фото: fsin-atlas.ru