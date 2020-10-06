«Норникель» готов компенсировать ущерб природе и продолжает устранять последствия разлива топлива. В компании объяснили методику подсчета суммы компенсации. Напомним, 29 мая произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Он находится в собственности дочерней компании «Норникеля» АО НТЭК. В результате инцидента хранившееся там дизельное топливо в объеме около 21,2 тысячи тонн разлилось и попало в окружающую среду.

Ранее Росприроднадзор насчитал ущерба окружающей среде на 147,8 млрд рублей. С этой суммой металлурги не согласились. По их мнению, она гораздо ниже – 21,4 млрд.

«НТЭК не оспаривает причинение вреда окружающей среде в результате инцидента и подтверждает готовность провести все необходимые мероприятия, направленные на полное устранение последствий инцидента, но подчеркивает, что с первых минут аварии действовала максимально оперативно и добросовестно, и делала все возможное для минимизации негативных последствий для окружающей среды», - заявили в компании.

Там добавили, что при определении размера вреда водным объектам и почве Росприроднадзор допустил серьезное отступление от действующих методик расчета размера вреда окружающей среде, а также правоприменительной практики.

С этой позицией согласны и эксперты. Как заявил Газета.ру руководитель практики энергетики и природных ресурсов «Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP» Айдын Джебраилов, в данном случае подход Росприроднадзора - это максимальная мера, а подход «Норникеля» основывается на аналогичных прецедентах, на практике.

«Мне кажется, обозначенные Росприроднадзором показатели взяты просто с потолка. Максимальный коэффициент выставляется в том случае, когда причиненный ущерб не ликвидируется в течение 20 дней. Если же исходить из заявлений компании о том, что очистка была начата сразу же после аварии, коэффициента 5 не может быть никак. Кроме того, ущерб считается не по тому, сколько вредного вещества разлилось, а по тому, сколько его осталось. Поскольку сразу же начались работы по ликвидации последствий аварии, некорректно считать объем разлитого вещества по тому, сколько его вылилось изначально, что и делает Росприроднадзор. Кроме того, существенным экологическим ущербом считается ситуация, при которой вредные вещества необратимо ушли в водные ресурсы. А нефтепродукт, о котором идет речь, не очень-то растворяется в воде. Мне кажется, что Росприроднадзор просто облегчил себе задачу, так как дело приняло несколько политизированную окраску», - заявил Джабраилов.

В «Норникеле» добавили, что работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. Компания продолжает финансировать все необходимые расходы - по предварительным расчетам общая сумма затрат по состоянию на сегодняшний день составляет около 12 млрд рублей.

Оспаривать сумму ущерба, выставленную природоохранным ведомством, НТЭК будет в суде.

По информации «Норникеля»

Фото: «Норникель»