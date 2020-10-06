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Волонтеры в ходе экоакции РУСАЛа «Зеленая волна» высадили более 800 деревьев

Главная Экология
Красноярск
09:25 6 Октября 2020
акция, экология, волонтеры, предприятие
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РУСАЛ подвел итоги экологического марафона «Зеленая волна», в ходе которого волонтеры высадили более 800 деревьев, облагородив популярные общественные пространства городов.

В этом году основные мероприятия в рамках акции из-за введенных ограничений состоялись не весной, а осенью. Так, в девяти городах присутствия РУСАЛа «Зеленая волна» прошла с 15 сентября по 2 октября. Позже всех из-за жаркой погоды экологическую эстафету в этом году подхватил Волгоград.

В Красноярске и Саяногорске «Зеленая волна» стала логичным завершением проектов благоустройства детских площадок, где ранее РУСАЛ установил игровые комплексы для детей. Жители нескольких дворов с энтузиазмом включились в акцию, и вместе с волонтёрами высадили саженцы будущих кустарников и деревьев.

Волонтеры в ходе экоакции РУСАЛа «Зеленая волна» высадили более 800 деревьев

Также стараниями корпоративных волонтеров РУСАЛа и городских активистов в сквере Металлургов в Ачинске были высажены барбарис и боярышник сибирские, полынь древовидная и шефердия, в парке Металлургов в Братске зазеленели кусты кизильника, монгольские дубы, яблони и рябины, Парк Влюбленных в Краснотурьинске украсили саженцы пузыреплодника и спиреи, в Североуральске появилась сиреневая аллея, а в Каменске-Уральском на площадке около женской консультации теперь растут ива и пузыреплодник – вскоре здесь будет уютное пространство для прогулок и отдыха будущих мам и малышей.

 Экологическая акция «Зеленая волна» проходит уже четыре года. Из-за режима ограничений мы не смогли провести её нынешней весной, зато осенью волонтеры наверстали упущенное. Часто им на помощь приходили и местные жители, которые своими руками сделали свои дворы уютнее, зеленее и красивее. Приятно видеть, что «Зеленая волна» становится по-настоящему семейной традицией для многих из них, и в посадке деревьев и благоустройстве популярных среди горожан пространств вместе с родителями участвуют даже самые маленькие добровольцы,  рассказал Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»
Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Экология / НОВОСТИ
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