Экологичные выходные: волонтеры помогли собрать 1,5 тонны мусора с берегов Енисея

В минувшую субботу в Красноярске состоялись сразу два экологических квеста-субботника: День Енисея и эко-битва «Зеленка». Волонтеры, студенты, экоактивисты, молодежь Красноярска, всего более 180 человек, привели в порядок береговую линию островов Отдыха и Молокова, а также реки Качи.

С Днем Енисея красноярцы знакомы давно. Этот экопраздник в этом году проводили в нескольких регионах России: Красноярском крае, Хакасии и Туве. Неравнодушные горожане собирали мусор, общались друг с другом с помощью радиоэфиров, занимаясь общим делом – уборкой своих городов.

«За все время существования проекта прошло уже больше 300 экологических акций, во время которых с берегов Енисея вывезено 900 КамАЗов мусора, а общее количество участников составило 80 тысяч человек. Убираемся мы каждый год в разных местах: несколько раз были на островах Отдыха и Молокова, наводили порядок на косе Орлиха и в Зеленой Роще», – рассказала Елена Южакова, директор департамента РУСАЛ по связям с общественностью и работе с региональными органами власти.

Этот год стал особенным из-за пандемии коронавируса. Количество участников в командах пришлось ограничить до пяти человек. Точно такое же условие было и для экологической битвы «Зеленка». В Дне Енисея приняли участие 12 команд, в эко-битве «Зеленка» – 25.

Не первый год участников поддерживает «Красноярская рециклинговая компания» – она отвечает за вывоз мусора. В этом году КРК решила выставить две своих команды на оба мероприятия под общим названием «Полный рециклинг».

Регоператор предоставляет технику для вывоза отходов, подарки для участников, а в этом году КРК отвечала еще и за вывоз раздельно собранных вторичных отходов: пластика и стекла.

«Наша задача – качественно вывезти весь мусор. Мы поддерживаем такие акции, считая их очень важными. К сожалению, не все горожане убирают за собой после пикников, даже в знаковых местах. Мы предоставляем большой мусоровоз, который каждый раз уезжает с таких мероприятий полным. А если учесть, что мусор в наших современных машинах прессуется, то можно представить, какой это внушительный объем, оставленный отдыхающими на берегах нашей реки. С уверенностью могу сказать, что мы и дальше будем участвовать в подобных мероприятиях как организация, ответственная за экологию нашего региона», – прокомментировал Игорь Ким, исполнительный директор КРК.

Он добавил, что компания уделяет раздельному сбору мусора особое внимание, не только на экологических мероприятиях, но и в повседневной жизни.



На 1,5 тонны чище



Каких только «сюрпризов» не нашли участники экологических мероприятий на берегах Енисея: автомобильные шины, технику, старую обувь, одежду и даже предметы интерьера. Волонтеры «Зеленки» – это активная молодежь Красноярска. Поэтому для них уборка мусора должна быть веселой. Для неравнодушных молодых команд придумали мастер-классы, научные слэмы, квесты и интерактивные игры.



Волонтеры помогли собрать 1,5 тонны мусора – это 157 мешков с отходами. Мусоровоз отвез собранный хлам на полигон. Отдельно на специальном автомобиле вывезли 117 кг стекла и пластика - вторсырье направят на переработку.