1 октября
Красноярск
погода +3 °C
78.78
 
€ 92.43
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Экологичные выходные: волонтеры помогли собрать 1,5 тонны мусора с берегов Енисея

Главная Экология
Красноярск
07:00 1 Октября 2020
экология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В минувшую субботу в Красноярске состоялись сразу два экологических квеста-субботника: День Енисея и эко-битва «Зеленка». Волонтеры, студенты, экоактивисты, молодежь Красноярска, всего более 180 человек, привели в порядок береговую линию островов Отдыха и Молокова, а также реки Качи. 

С Днем Енисея красноярцы знакомы давно. Этот экопраздник в этом году проводили в нескольких регионах России: Красноярском крае, Хакасии и Туве. Неравнодушные горожане собирали мусор, общались друг с другом с помощью радиоэфиров, занимаясь общим делом – уборкой своих городов. 

«За все время существования проекта прошло уже больше 300 экологических акций, во время которых с берегов Енисея вывезено 900 КамАЗов мусора, а общее количество участников составило 80 тысяч человек. Убираемся мы каждый год в разных местах: несколько раз были на островах Отдыха и Молокова, наводили порядок на косе Орлиха и в Зеленой Роще», – рассказала Елена Южакова, директор департамента РУСАЛ по связям с общественностью и работе с региональными органами власти. 

Этот год стал особенным из-за пандемии коронавируса. Количество участников в командах пришлось ограничить до пяти человек. Точно такое же условие было и для экологической битвы «Зеленка». В Дне Енисея приняли участие 12 команд, в эко-битве «Зеленка» – 25. 

Не первый год участников поддерживает «Красноярская рециклинговая компания» – она отвечает за вывоз мусора. В этом году КРК решила выставить две своих команды на оба мероприятия под общим названием «Полный рециклинг». 

Регоператор предоставляет технику для вывоза отходов, подарки для участников, а в этом году КРК отвечала еще и за вывоз раздельно собранных вторичных отходов: пластика и стекла. 

«Наша задача – качественно вывезти весь мусор. Мы поддерживаем такие акции, считая их очень важными. К сожалению, не все горожане убирают за собой после пикников, даже в знаковых местах. Мы предоставляем большой мусоровоз, который каждый раз уезжает с таких мероприятий полным. А если учесть, что мусор в наших современных машинах прессуется, то можно представить, какой это внушительный объем, оставленный отдыхающими на берегах нашей реки. С уверенностью могу сказать, что мы и дальше будем участвовать в подобных мероприятиях как организация, ответственная за экологию нашего региона», – прокомментировал Игорь Ким, исполнительный директор КРК. 

Он добавил, что компания уделяет раздельному сбору мусора особое внимание, не только на экологических мероприятиях, но и в повседневной жизни.

На 1,5 тонны чище

Каких только «сюрпризов» не нашли участники экологических мероприятий на берегах Енисея: автомобильные шины, технику, старую обувь, одежду и даже предметы интерьера. Волонтеры «Зеленки» – это активная молодежь Красноярска. Поэтому для них уборка мусора должна быть веселой. Для неравнодушных молодых команд придумали мастер-классы, научные слэмы, квесты и интерактивные игры.

Волонтеры помогли собрать 1,5 тонны мусора – это 157 мешков с отходами. Мусоровоз отвез собранный хлам на полигон. Отдельно на специальном автомобиле вывезли 117 кг стекла и пластика - вторсырье направят на переработку.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Более 600 волонтеров приняли участие в экологической акции РУСАЛа «День реки»

Более 600 волонтеров приняли участие в экологической акции РУСАЛа «День реки»

30 Сентября 2020 г.
РУСАЛ подвел итоги масштабной экологической акции
Новости Красноярска: 36 команд-финалистов конкурса по развитию экотуризма презентовали свои проекты

36 команд-финалистов конкурса по развитию экотуризма презентовали свои проекты

24 Сентября 2020 г.
Среди них есть и красноярские
Новости Красноярска: Роспотребнадзор: при исследовании красноярского воздуха учитывают не всё

Роспотребнадзор: при исследовании красноярского воздуха учитывают не всё

24 Сентября 2020 г.
Предложено расширить и модернизировать систему экологического мониторинга
Новости Красноярска: СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами

СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами

22 Сентября 2020 г.
Две дымовые трубы будут оснащены системой мониторинга выбросов
Новости Красноярска: Школы-победители экологической олимпиады получили подарки от левобережного оператора

Школы-победители экологической олимпиады получили подарки от левобережного оператора

18 Сентября 2020 г.
«КРК» предоставила «живые призы»
Новости Красноярска: В Сбербанке стартовал ЭКОпроект «Уборка диких мест»

В Сбербанке стартовал ЭКОпроект «Уборка диких мест»

15 Сентября 2020 г.
В субботу сотрудники Красноярского отделения собрались для очистки от мусора территории на берегу озера Мясокомбинат. 40 человек, 7 детей и 1 собака за 2 часа собрали порядка 130 мешков мусора. Благодаря поддержке Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского кр...
Новости компаний
25/09
Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте
25/09
У Сбербанка новое название – Сбер – и масса новых сервисов
23/09
Водолазы компании «КрасКом» законсервировали речной фонтан у о. Посадного
22/09
СФУ открывает продленку для младших школьников
22/09
СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами
21/09
Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Железногорец установил приложение и лишился 3 млн рублей

Железногорец установил приложение и лишился 3 млн рублей

30 Сентября 2020 г.
Схема мошенников была стандартной
Новости Красноярска: В 13 детских садах Красноярска подтвержден COVID-19

В 13 детских садах Красноярска подтвержден COVID-19

30 Сентября 2020 г.
Детей переводят на дистанционные занятия
Новости Красноярска: В Красноярске за 84 млн рублей продают самую дорогую квартиру в Сибири

В Красноярске за 84 млн рублей продают самую дорогую квартиру в Сибири

30 Сентября 2020 г.
В прошлом году она продавалась за 9,5 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru