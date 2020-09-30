30 сентября
Красноярск
погода +5 °C
79.68
 
€ 93.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Более 600 волонтеров приняли участие в экологической акции РУСАЛа «День реки»

Главная Экология
Красноярск
13:18 30 Сентября 2020
предприятие, экология, акция, итоги
версия для печати Ico_print

РУСАЛ подвел итоги масштабной экологической акции, в которой приняли участие более 600 волонтеров из 9 городов России.

 Впервые за девять лет проведения «День реки» был организован в прямом эфире: города-участники объединила онлайн-радиотрансляция, которая создавала эффект присутствия и поддерживала командный дух участников. Волонтеры в режиме реального времени узнавали о новостях из других городов, делились эмоциями и передавали свои сообщения в прямой эфир.

 К очистке рек и сбору мусора с берегов в этом году присоединились Ачинск, Братск, Волгоград, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноярск, Новокузнецк, Саяногорск и Североуральск. Кроме того, к акции подключились город Назарово, село Белый Яр и Боготольский район Красноярского края.

Более 600 волонтеров приняли участие в экологической акции РУСАЛа «День реки»

 За два часа командам удалось собрать с берегов почти 1400 мешков (11 тонн) отходов. При этом волонтеры сортировали их, и по завершении акции более 360 мешков пластика, стекла и металла были отправлены на переработку.

 «Девять лет назад РУСАЛ и Русское географическое общество впервые организовали акцию «День Енисея», которая получила такой широкий отклик, что стремительно масштабировалась до экомарафона «День реки». Сегодня этот огромный проект охватывает уже шесть регионов России. Корпоративные волонтёры компании, неравнодушные горожане и партнёры акции в любую погоду выходят на берега родных рек, чтобы избавить их от мусора и в очередной раз обратить внимание общественности на проблему загрязнения прибрежных территорий», – рассказал Рустам Закиев, директор департамента социальных и коммуникационных проектов РУСАЛа.

Более 600 волонтеров приняли участие в экологической акции РУСАЛа «День реки»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»
Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 36 команд-финалистов конкурса по развитию экотуризма презентовали свои проекты

36 команд-финалистов конкурса по развитию экотуризма презентовали свои проекты

24 Сентября 2020 г.
Среди них есть и красноярские
Новости Красноярска: Роспотребнадзор: при исследовании красноярского воздуха учитывают не всё

Роспотребнадзор: при исследовании красноярского воздуха учитывают не всё

24 Сентября 2020 г.
Предложено расширить и модернизировать систему экологического мониторинга
Новости Красноярска: СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами

СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами

22 Сентября 2020 г.
Две дымовые трубы будут оснащены системой мониторинга выбросов
Новости Красноярска: Школы-победители экологической олимпиады получили подарки от левобережного оператора

Школы-победители экологической олимпиады получили подарки от левобережного оператора

18 Сентября 2020 г.
«КРК» предоставила «живые призы»
Новости Красноярска: В Сбербанке стартовал ЭКОпроект «Уборка диких мест»

В Сбербанке стартовал ЭКОпроект «Уборка диких мест»

15 Сентября 2020 г.
В субботу сотрудники Красноярского отделения собрались для очистки от мусора территории на берегу озера Мясокомбинат. 40 человек, 7 детей и 1 собака за 2 часа собрали порядка 130 мешков мусора. Благодаря поддержке Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского кр...
Новости Красноярска: En+ Group записала саундтрек к своему экологическому проекту «360»

En+ Group записала саундтрек к своему экологическому проекту «360»

15 Сентября 2020 г.
Альбом уже доступен на всех основных музыкальных сервисах
Новости компаний
25/09
Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте
25/09
У Сбербанка новое название – Сбер – и масса новых сервисов
23/09
Водолазы компании «КрасКом» законсервировали речной фонтан у о. Посадного
22/09
СФУ открывает продленку для младших школьников
22/09
СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами
21/09
Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярским водителям рекомендуют «переобуть» автомобили

Красноярским водителям рекомендуют «переобуть» автомобили

28 Сентября 2020 г.
Наступает похолодание
Новости Красноярска: В Москве вводят новые ограничения из-за COVID-19

В Москве вводят новые ограничения из-за COVID-19

25 Сентября 2020 г.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых горожан оставаться дома
Новости Красноярска: Коронавирус обнаружен в 23 школах Красноярска

Коронавирус обнаружен в 23 школах Красноярска

25 Сентября 2020 г.
Детей в некоторых классах перевели на дистанционку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru