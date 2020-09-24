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Роспотребнадзор: при исследовании красноярского воздуха учитывают не всё

Главная Экология
Красноярск
09:55 24 Сентября 2020
экология, воздух, проверка, техникa, предложение
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Расширить и модернизировать систему экологического мониторинга Красноярского края предложили участники экспертного совета при комитете природных ресурсов и экологии регионального Законодательного собрания.

 Сейчас система включает 111 постов федерального и краевого уровня, Роспотребнадзора и промышленных предприятий. По мнению экспертов, есть потребность как в новых автоматизированных стационарных пунктах, так и в передвижных лабораториях, которых сейчас у министерства экологии только три. Необходимо и расширять перечень веществ, наличие которых в атмосфере отслеживается с помощью этих пунктов.

- В столице края должно учитываться порядка 40 показателей для дальнейшего исследования сетью – а сейчас замеряют значительно меньше. Учитывая численность населения и рельеф местности, необходимо дополнить существующую сеть наблюдения в Красноярске еще пятью постами, а также расширить перечень контролируемых показателей, - подчеркнул руководитель краевого управления Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Как считают участники экспертного совета, это позволит более четко выявлять загрязнителей воздуха, при  необходимости – скорректировать планы, чтобы выполнить цели, поставленные в нацпроекте «Экология».

Краевой закон об экологической безопасности и охране окружающей среды также следует доработать, расширив его нормами по оценке влияния промышленных выбросов на здоровье людей.

- Углубленное обследование врачебными бригадами состояния здоровья различных групп населения уже проводится в Ачинске и Норильске по инициативе нашего управления и с активным участием компаний РУСАЛ и «Норникель», - отметил Дмитрий Горяев. - В Красноярске при поддержке РУСАЛа в октябре текущего года также начнутся углубленные медико-биологические  исследования среди населения, которые продлятся до 2024 года. Работы стартуют в Советском районе, а затем будут распространены на весь город. Это позволит составить реальную картину фактического загрязнения среды обитания, а также, на основе полученных результатов, поможет оптимизировать систему мониторинга качества воздуха.

Как отметил, в свою очередь, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания региона Александр Симановский, аналогичные мероприятия должны проводиться по всему Красноярскому краю:

- Проблемы с воздухом есть и в Минусинске, и в Лесосибирске, и в Канске. Следовательно, комплексные экологические планы должны быть не только в Красноярске и Норильске, но и на всей территории нашего региона.

Фото: сетевое издание «Наш Красноярский край»
По материалам сетевого издания «Наш Красноярский край»

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