36 команд-финалистов конкурса по развитию экотуризма презентовали свои проекты

12-14 сентября 2020 года в медиалофте РАНХиГС состоялась финальная стратегическая сессия Модуля 2 Акселерационной программы Всероссийского конкурса на создание ТРК и развитие экотуризма. 36 команд-финалистов из 32 регионов, представлявшие 97 ООПТ, презентовали свои конкурсные проекты — концепции мастер-планов туристско-рекреационного кластера членам Конкурсной комиссии, Экспертной группы, менторам, представителям организатора и оператора конкурса.

С приветственным словом на финальной стратегической сессии выступили заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

«Агентству стратегических инициатив удалось собрать интересные концепции и проекты, с помощью которых мы сможем развить потенциал природных территорий и изменить отношение к экотуризму в стране. Сегодня мы уделяем особое внимание экологии и экологическому туризму. Мы многое делаем для того, чтобы вывести туризм на более высокий уровень, прокачать его, поднять на ту высоту, которую он заслуживает. Проекты, которые дошли до финала, действительно самые сильные и продвинутые. Очень важно поддержать их на всех этапах и на этой базе создать механизмы дальнейшего развития всех ООПТ России».

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ)

«Мы не ожидали, что к Всероссийскому конкурсу будет такой большой интерес, а подход участников настолько качественными и вдумчивым. Сейчас как раз в то время, когда люди, работающие с внутренними потоками туристов, оказались готовы выйти на новый уровень, а мы лишь помогли им аккумулировать свои возможности и направили их в нужное русло. В нашем конкурсе нет ни победителей, ни проигравших, потому что все команды победили, получили новые знания, нашли единомышленников и инвесторов. Нас поддержали региональные власти на самых высоких уровнях. Многие представители глав администраций и министры защищали свои проекты стоя перед нами. Мы увидели востребованность нашей идеи и приняли решение сделать конкурс ежегодным. Нам очень важно, чтобы все проекты были воплощены в жизнь, поэтому мы обязательно будем внимательно следить за ними и обязательно приедем в следующем году, чтобы посмотреть, что получилось».

Более 200 человек приехали в Москву из всех регионов страны, почти 60 экспертов проводили предварительную экспертизу работ команд-финалистов, более 20 000 человек со всей России три дня следили в прямом эфире за выступлениями. Тайминг мероприятия был очень жестким: каждая команда в течение 10 минут должна была ярко и подробно представить свой проект регионального туристско-рекреационного кластера, отразив в выступлении не просто перечень местных достопримечательностей, а суть предлагаемого туристского продукта: цели и задачи, его целевую аудиторию, объекты показа, финансовую составляющую и даже объем необходимых инвестиций и сроки окупаемости проекта.

36 команд (19 – в первый день, 14 - во второй, в третий – 3): ТРК «Горная Хакасия», ТРК «Катунь», ТРК «Арктический. Плато Путорана», ТРК «Живая земля Придонья», ТРК «Байкал Драгоценный», ТРК перспективного развития «Междуреченск», ТРК «Гора Белая», ТРК «Горный Урал», ТРК «Лена», ТРК Большая Валдайская тропа», ТРК Самарская лука», ТРК «Киты Охотского моря», ТРК «Лагуна Буссе», ТРК «Южные Курилы», ТРК «Черные земли», ТРК «Романцевские горы», ТРК на территории нацпарка «Плещеево озеро» и ГО «Переславль-Залесский, ТРК Арт-парк «Другая реальность ELTON ULTRA», ТРК «Волжская Ривьера», ТРК «Тункинская долина», ТРК «Заповедная Камчатка. Земля людей, вулканов и лосей», ТРК «Калужское поречье», ТРК «Смоленское Поозерье. Истоки России», ТРЭК «Земля леопарда», ЭТК «Паустовский», ТРК «Могучий Иремель», ТРК «Сердце Башкирии», ТРК «Атмосфера. Степь», ТРК «Экосистема «Гжельский ярус», ТРК «Девственные леса Коми», ТРК «Варяжское море», ТРК «Хибины — территория для всех», ТРК «Кластер Муромский», ТРК «Высокогорский», ТРК «Камское Устье», ТРК «Курджипский».

На презентацию приехали руководители региональных органов власти, а проект Бурятии прибыл поддержать лично глава региона Алексей Цыденов. Также во время конкурса команды, как и во время народного голосования на первом этапе, поддерживали амбассадоры-селебрити. Некоторые команды (Республики Татарстан, Башкортостан и Бурятия) использовали в презентации своих проектов элементы национального колорита - гастрономию и музыкальные коллективы.

Ольга Захарова, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ)

«За эти три дня мы увидели многообразие нашей страны, узнали о тех людях, которые безумно любят свой регион и хотят создать условия для того, чтобы его природные достопримечательности смогли увидеть и полюбить и другие. Вот это особенно ценно. Наш конкурс – не только и не столько про создание экотроп и строительство удобных объектов размещения. Мы бы хотели, чтобы вокруг туристско-рекреационных кластеров, которые будут созданы, сформировалось целое сообщество из предпринимателей, архитекторов, экологов, государственных управленцев, просто неравнодушных граждан. И все эти люди, которым не все равно, могли бы изменить к лучшему жизнь не на отдельно взятом участке заповедника или национального парка, а в регионе в целом».

Сергей Георгиевский, генеральный директор Агентства стратегического развития "ЦЕНТР":

«За время проведения конкурса, участники совершили невероятный прорыв. За два месяца, благодаря работе в рамках Акселератора, они полностью переоценили то, чем владеют, и открыли для себя новые ценности своих территорий, увидели современные инструменты, которые позволят управлять территориями более продуктивно, продумывать экономику, разрабатывать качественные экономические модели. Я уверен, что в оставшееся время до финала им удастся отшлифовать свои работы. А десятку победителей ждет еще образовательный модуль, в рамках которого их и без того победившие работы получат новую огранку и, надеюсь, станут открытиями следующего года».

10 территорий-победители конкурса станут известны через месяц. Финал и объявление победителей пройдет 16 октября в одном из регионов-участников конкурса. Официальный сайт проекта — www.priroda.life.