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СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами

Главная Экология
Красноярск
11:20 22 Сентября 2020
экология, выбросы, предприятие, энергетика, технологии
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Две дымовые трубы Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании будут оснащены системой мониторинга выбросов. Промышленные альпинисты уже сделали в трубах отверстия на высоте 85 метров и установили закладные детали пробоотборников, к которым будут крепиться измерительные приборы.

Подготовительные работы для установки датчиков на трубы необходимо было выполнить до начала отопительного сезона. Для этого энергетики поочередно снимали нагрузку с каждой из труб, останавливая все подключенные к ним котлоагрегаты. Эти работы были совмещены по времени с ремонтом соответствующего оборудования на станции. 

Подробности читайте на сайте Сибирской генерирующей компании.

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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