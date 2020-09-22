СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами

Две дымовые трубы Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании будут оснащены системой мониторинга выбросов. Промышленные альпинисты уже сделали в трубах отверстия на высоте 85 метров и установили закладные детали пробоотборников, к которым будут крепиться измерительные приборы.

Подготовительные работы для установки датчиков на трубы необходимо было выполнить до начала отопительного сезона. Для этого энергетики поочередно снимали нагрузку с каждой из труб, останавливая все подключенные к ним котлоагрегаты. Эти работы были совмещены по времени с ремонтом соответствующего оборудования на станции.

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Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании