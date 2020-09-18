Школы-победители экологической олимпиады получили подарки от левобережного оператора

Школы-победители экологической олимпиады 2019 года получили подарки от левобережного оператора по обращению с ТКО - Красноярской рециклинговой компании. Олимпиаду проводят министерство экологии края совместно с музеем GEOS. «КРК» в свою очередь выступает партнером мероприятия, уделяя значительное внимание экологическим проектам.

Призами стали двухметровые живые ели - две из них высадили 17 сентября на территории красноярской прогимназии № 131. Прогимназисты стали победителями в номинации «Сохраним природные ресурсы» - ученики собрали 412 кг пластика. Еще одно дерево доставлено в школу села Частоостровское - там дети собрали три тонны макулатуры. Школа №3 Назарово отметилась в номинации «Зеленая страна».

За все время олимпиады школьники высадили более 840 саженцев, собрали почти 40 тонн макулатуры и почти 4,5 тонны пластика. Кроме того дети посеяли 10 кг семян сибирской сосны, пересадили 50 елей.

«Нам очень приятно вкладывать свою частичку в воспитание детей, их сознание, будущее экологии, потому что потом на этих детей будут ровняться и другие дети и вполне возможно многие взрослые, которые пока еще не достигли уровня сознания соответствующего и не совсем бережно относятся к нашей природе», - рассказал Игорь Ким, исполнительный директор Красноярской рециклинговой компании.

Участие в экологических проектах - традиционная для «КРК» деятельность. Особенное внимание компания уделяет экологическому воспитанию юных красноярцев. Сотрудники левобережного регионального оператора на постоянной основе проводят экологические уроки в школах, где рассказывают, как правильно сортировать мусор, зачем это нужно и что можно сделать из вторичных отходов. Демонстрируют работу современного перерабатывающего оборудования и техники, отвечающей за транспортировку отходов.

Таким образом, у детей, которые в будущем станут потребителями услуг отрасли обращения с ТКО, формируется ответственное отношение к тем вопросам, которым ранее в нашей стране уделяли недостаточно внимания.

«Если мы хотим добиваться высоких достижений в сохранении окружающего мира, природы, начинать нужно с детей, учить их бережному и рациональному отношению к природе. И когда они станут взрослыми, у них уже будут сформированы необходимые навыки и принципы», – поделилась Ольга Чернышева, заместитель министра экологии и рационального природопользования.

Отметим, что сейчас уже идет третья экологическая олимпиада. Заявки от школ края принимаются до 10 ноября.