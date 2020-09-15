В Сбербанке стартовал ЭКОпроект «Уборка диких мест»

В субботу сотрудники Красноярского отделения собрались для очистки от мусора территории на берегу озера Мясокомбинат.

40 человек, 7 детей и 1 собака за 2 часа собрали порядка 130 мешков мусора. Благодаря поддержке Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края для субботника были выделены 2 мусоровоза от ООО «Рециклинговая компания», АО «Автоспецбаза», что позволило оперативно вывозить мусор с территории.

Напомним, что В Сбербанке активно развивается направление ESG (Environmental, Social and Governance). Сегодня мы уделяем большое внимание социальным и экологическим проектам, воспитанию экопривычек, экологичному потреблению, участвуем в благотворительных акциях.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Благодаря инициативе сотрудников, мы запланировали ряд мероприятий в Красноярском крае, Хакасии и Тыве, в том числе с участием наших партнёров. Активности будем проводить как среди сотрудников, внутри отделений, так и с участием горожан. Здесь важна командная работа, свой вклад в развитие ESG может внести каждый. Приглашаю всех активно участвовать в экологических и социальных проектах, рассказывать о них своим семьям, друзьям, делиться инициативами».

Фото: Сбербанк