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En+ Group записала саундтрек к своему экологическому проекту «360»

Главная Экология
Красноярск
15:39 15 Сентября 2020
общество, экология
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En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, объявляет о релизе специального альбома, посвященного юбилею экологического проекта «360». Он был записан на Байкале и составлен из звуков природы уникального озера. Альбом уже доступен на всех основных музыкальных сервисах.

В альбом «Голоса Байкала» вошли пять треков: «Пробуждение леса», «Прогулка вдоль ручья», «Шепот волн», «Вечерний шторм», «Сон шамана». Их порядок определяет время суток: от раннего утра, пробуждения природы, до поздней ночи – снов на берегу Байкала.

В основе треков – звуки природы озера, защита которого является одним из ключевых направлений проекта «360» и программы «Мир со знаком плюс». На альбоме также можно услышать глюкофон и варган - этнические характерные инструменты. Запись альбома стала возможна благодаря поддержке Прибайкальского национального парка (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»).

Идея записи альбома состоит в том, что одним из лучших фонов для жизни и работы человека являются естественные звуки природы. Шум воды, пение птиц, шелест листвы не только расслабляют перегруженные органы чувств, но и помогают сконцентрироваться на самом важном. Этим альбомом организаторы хотят поддержать жителей российских городов и еще раз напомнить им, как важно беречь природу. Звуки леса, чистой воды и заповедных обитателей могут исчезнуть навсегда без осознанного отношения к природе. Послушать альбом можно в сервисах Яндекс.Музыка , Spotify , Itunes , YouTube Music и на других популярных площадках.

Напомним, что в этом году проект «360» проводится в десятый раз. К юбилею организаторы не только записали альбом, но и выпустили аромат на основе характерных для берегов Байкала растений: можжевельника, сосны, пихты, чабреца и мяты. Аромат выпущен ограниченной серией и не продается – его можно выиграть в социальных сетях @mir.plus.

Проект «360» – это часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс». Ее главная цель - защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Программа реализуется с 2011 года и включает в себя экологические, научные, образовательные и просветительские проекты. В юбилейный 10 раз волонтерский экологический проект «360» проходит по трем направлениям: экоакции у водоемов в черте городов проведения проекта, онлайн-экомарафон и традиционная уборка на Байкале силами жителей местных муниципальных образований.

О новостях проекта можно узнавать в аккаунтах программы «Мир со знаком плюс» в социальных сетях – Инстаграм https://www.instagram.com/mir.plus/, Вконтакте https://vk.com/mir.plus, Фэйсбук https://www.facebook.com/mir.plus/, Одноклассники https://ok.ru/mir.plus.

По материалам En+ Group 

Фото: vk.com/mir.plus

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