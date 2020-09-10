На жителя Березовки завели дело за «грязное» производство

На 50-летнего жителя Березовского района завели уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ «загрязнение атмосферы». Он организовал деятельность, связанную с извлечением свинца из отработанных аккумуляторов при помощи термической обработки. Об этом рассказали в красноярской природоохранной прокуратуре.

«Анализом проб атмосферного воздуха, отобранных на месте ведения им деятельности, зафиксировано превышение максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест по взвешенным веществам в 1,9 раза, а по свинцу - в 18 раз, - говорится в сообщении.

Прокуроры считают, что деятельность мужчина привела к негативным последствиям для окружающей среды и превышению нормативов. По данным прокуратуры, с подветренной стороны дымовой трубы зафиксированы превышения ПДК по взвешенным веществам и свинцу, который относится к первому классу опасности.

Уголовное дело направлено в Емельяновский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com