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«Чистый воздух»: в Красноярске обсудили меры по улучшению экологической обстановки

Главная Экология
Красноярск
13:19 8 Сентября 2020
общество, экономика, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске состоялась экспертная сессия по реализации федерального проекта «Чистый воздух». В обсуждениях приняли участие общественники, представители бизнеса и власти. 

Так, по мнению экспертов, бизнес вносит свой вклад в улучшение экологической ситуации. 

«Два предприятия – КрАЗ и СГК – отчитались о плановом (программном) снижении выбросов и акцентировали внимание участников экспертной сессии на проблеме достоверности сводных расчетов в целях квотирования выбросов», – цитирует портал Дела.ру депутата красноярского Горсовета, заместителя предсе­дателя комиссии по экологии и здоровому образу жизни Сергея Шахматова.

На ТЭЦ-1 в рамках проекта запустили новую дымовую трубу, а на Красноярском алюминиевом заводе активно ведется модернизация - первый этап стартовал в 2004 году. Сейчас предприятие находится на третьей стадии. 

За это время на предприятии РУСАЛа появились новые газоочистные установки с системами фильтрации. Разработчики перевели электролизеры на технологию ЭкоСодерберг, внедрили новую систему автоматической подачи глинозема. КрАЗ инвестировал в экопроекты 395 млн рублей. 

«Обширная инвестиционная кампания в 1,2 млрд рублей уже реализована в Красноярске РУСАЛом. Произведена практически полная замена технологии, около 2000 электро­лизеров переведены на более экологичную технологию, существенно снижены объемы выбросов» – пояснил на сессии первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Виталий Бадмаев.

После поручения Олега Дерипаски о снижении выбросов на заводе по бензапирену на 60-80%, на предприятии был сделан большой шаг. КраЗ перешел на использование нового вида сырья — гибридного пека, что позволяет на 25% снизить выбросы по бензапирену. На предприятии считают, что достичь более существенных показателей можно при совместном взаимодействии общественников, представителей власти и других предприятий, работающих на территории города. 

В этом году РУСАЛ подвел итоги конкурса, в котором принимали участие российские ученые. Исследователи предлагали собственные варианты мер и технологий по снижению бензапирена, которые можно воплотить при участии компании. Объем грантов - 16,5 млн рублей. В числе победителей оказались представители красноярского научного сообщества - СФУ и Сибирского отделения РАН. В течение тех лет ученые внедрят свои разработки в производство, если они будут эффективными.

по информации компании РУСАЛ

фото: РУСАЛ

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