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Жители Дивногорска приняли участие в волонтерском проекте En+ Group «360»

Главная Экология
Красноярск
17:07 7 Сентября 2020
общество, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, провела волонтерскую акцию в рамках своего проекта «360» в Дивногорске. Участники акции убрали и благоустроили зону отдыха на правом берегу реки Енисей вдоль улицы Нижний проезд. Проект одновременно проitk в 6 городах присутствия предприятий En+ Group: Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде.

В экоакции в Дивногорске приняли участие около 80 волонтеров и сотрудников Красноярской ГЭС (входит в En+ Group). Все они предварительно прошли регистрацию на сайте проекта, чтобы попасть на акцию. Организаторы обеспечили всех добровольцев необходимым инвентарем и экипировкой, а также средствами индивидуальной защиты – масками и антисептиками.

Работа проходила в две смены, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции между добровольцами. Волонтеры собрали 36 мешков мусора. На переработку было отправлено 389 килограммов стекла, металла, пластика. Здесь же участники акции установили информационный стенд о бережном отношении к природе и  пикниковую зону.

Всего в экоакции проекта «360» в шести городах приняли участие более 900 волонтеров и сотрудников предприятий En+ Group. Вместе они собрали 520 мешков мусора и отправили на утилизацию 1290 кг стекла, более 270 кг металла и 330 кг пластика, а также 3500 кг автомобильных покрышек. Участники акции высадили 537 деревьев, установили 20 информационных стендов и обустроили 3 зоны отдыха.

Проект «360» – это часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс». Ее главная цель - защита водных объектов и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Программа реализуется с 2011 года и включает в себя экологические, научные, образовательные и просветительские проекты. В этом году в юбилейный 10 раз волонтерский экологический проект «360» проходит по трем направлениям: эко-акции у водоемов в черте городов проведения проекта, онлайн-экомарафон и традиционная уборка на Байкале, которую организовали муниципальные образования, расположенные непосредственно возле озера.

С 2011 года в рамках проекта эковолонтерами стали почти 146 000 человек. С их помощью было убрано и утилизировано более 4500 т мусора в различных регионах РФ. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.

О новостях проекта можно узнавать в аккаунтах программы «Мир со знаком плюс» в социальных сетях – Инстаграм, Вконтакте, Фэйсбук, ОдноклассникиПроект «360» был инициирован основателем En+ Олегом Дерипаской. 

По материалам компании En+ Group

Фото: организаторы акции

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