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Частный сектор Красноярска переведут на экологичный способ отопления

Главная Экология
Красноярск
10:25 1 Сентября 2020
общество, экология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Александр Усс в ходе заседания президиума правительства Красноярского края поручил перевести частный сектор Красноярска на экологичный способ отопления.
За ближайшие полгода власти должны определиться, чем жители будут топить свои дома. Проработаны три варианта – перевод частного сектора на электроотопление, использование бездымного угля или пеллет.

«В течение полугода мы должны выбрать либо комбинацию этих способов, либо сделать ставку на один приоритетный. Здесь нужна серьезная революция – люди этого ждут», - отметил Александр Усс.

Решать проблему загрязнения воздуха от дымящих печей в частном секторе будет министерство промышленности, энергетики и ЖКХ региона. Как скоро жителей обяжут отапливать дома по новым правилам, пока не сообщается.

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