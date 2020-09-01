Частный сектор Красноярска переведут на экологичный способ отопления

Губернатор Александр Усс в ходе заседания президиума правительства Красноярского края поручил перевести частный сектор Красноярска на экологичный способ отопления.

За ближайшие полгода власти должны определиться, чем жители будут топить свои дома. Проработаны три варианта – перевод частного сектора на электроотопление, использование бездымного угля или пеллет.

«В течение полугода мы должны выбрать либо комбинацию этих способов, либо сделать ставку на один приоритетный. Здесь нужна серьезная революция – люди этого ждут», - отметил Александр Усс.

Решать проблему загрязнения воздуха от дымящих печей в частном секторе будет министерство промышленности, энергетики и ЖКХ региона. Как скоро жителей обяжут отапливать дома по новым правилам, пока не сообщается.