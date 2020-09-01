В Красноярском крае постоят завод по переработке пшеницы в биопластик

Компания «Сибагро Биотех» планирует построить в Шарыповском районе края завод по переработке зерна в биопластик. Предприятие будет производить биоразлагаемый полимер, который подходит для изготовления упаковки и одноразовой посуды. Об этом в ходе онлайн-совещания по вопросу развития глубокой переработки зерна в России сообщил министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов. Инвестиции в проект составят 29 млрд рублей. Будет создано около 700 новых рабочих мест.

«Предварительный анализ показывает высокую потребность в этом инновационном продукте, дает возможность закрепить производителей России на международном рынке при своевременном введении ими мощностей по выпуску биоразлагаемого пластика», – отметил министр. При этом проект «Сибагро Биотех» предусматривает двукратное увеличение производства полилактида при определенных потребностях рынка», - сообщил Леонид Шорохов.

Помимо биоразлагаемого пластика компания намерена производить в Шарыповском районе лизин-хлорид, глютен, а также белковый концентрат с 55% содержанием протеина. Краевой Минсельхоз просит федеральное правительство пересмотреть закон о развитии сельского хозяйства, добавив в него готовую продукцию в виде полилактида, произведенную из растительного сырья. Это позволит «Сибагро Биотеху» получить льготный кредит для начала строительства завода.