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Вредные выбросы в Красноярске сократят на 22% к 2024 году

Главная Экология
Красноярск
08:58 28 Августа 2020
экология, выбросы, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В течение трех лет власти обещают снизить вредные выбросы в атмосферу Красноярска на 22%. Для Норильска стоит еще более амбициозная задача – сокращение выхлопов на 75%. Об этом в ходе экспертной сессии по реализации нацпроекта «Экология» сообщил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин. Именно Красноярск и Норильск включены в федеральный проект по улучшению экологической ситуации в промышленных городах.

В краевом центре сокращать выбросы планируют за счет снижения вредного воздействия транспорта, промышленных предприятий, предприятий теплоэнергетики и частного сектора. Кроме того, запланированы работы по озеленению и благоустройству города, а также ряд административных мер по контролю за выбросами. В Норильске экологию наладят за счет реализации «серного проекта» «Норильского никеля».

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