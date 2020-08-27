В северном поселке Хатанга построят первую станцию водоочистки

В рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Чистая вода» в одном из самых северных поселков Красноярского края построят первую станцию водоочистки. Она появится в Хатанге. Уже объявлен аукцион по поиску подрядчика. Итоги торгов подведут 7 сентября, рассказали в региональном министерстве экологии.

На строительство сооружения планируется потратить 72,6 млн рублей. Проект рассчитан на два года.

«В этом году будет заказано основное технологическое оборудование. В следующем пройдет строительство станции», – объяснил министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев.

Проект уже получил одобрение Главгосэкспертизы России.

Отметим, что в Хатанге, где проживают более 2,5 тысяч человек, до сих пор действует открытый забор воды без дополнительной очистки. Вода в поселке не соответствует нормативным требованиям. Благодаря новой станции эта проблема будет решена – жители поселка смогут пить чистую воду.

Напомним, до 2024 года в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» планируется построить или провести реконструкцию 25 объектов питьевого водоснабжения на сумму 2,8 млрд рублей.