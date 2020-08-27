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Красноярский край возглавил рейтинг регионов России с самым грязным воздухом

Главная Экология
Красноярск
09:51 27 Августа 2020
загрязнение, воздух, выбросы, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Росприроднадзор по итогам анализа данных за 2019 год признал Красноярский край самым загрязненным регионом России. По официальным данным, выбросы предприятий и автотранспорта в атмосферу сибирского региона составили 2,6 млн тонн за год.

У «серебряного призера» антирейтинга – Кемеровской области – показатели в полтора раза меньше (1,8 млн тонн вредных частиц за 2019 год). Замыкает тройку самых экологически неблагоприятных регионов России Ханты-Мансийский автономный округ. В первую десятку рейтинга вошли Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область и Краснодарский край.

Эксперты аудиторско-консалтингового центра Росприроднадзора отмечают, что неблагоприятная экологическая ситуация складывается в регионах, где развито производство цветных металлов, нефтехимической продукции и теплоэлектрогенерация.

Три четверти всех выбросов в России приходится на промышленные предприятия, оставшаяся часть - на автотранспорт.

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