Стартовал экологический онлайн-марафон «360» En+ Group

En+ Group объявляет о старте онлайн-марафона «360». Первые задания участники марафона получат уже сегодня, а итоги акции будут подведены 10 сентября. Марафон пройдет в городах присутствия предприятий компании - Дивногорске, Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Миассе и Нижнем Новгороде.

Цель марафона - 100 выполненных заданий в каждом городе, где проходит проект «360». Результат фиксирует специальный счетчик экомарафона на официальном сайте проекта. Чтобы стать участником и получить призы от организаторов, нужно зарегистрироваться на сайте https://project-360.ru до 3 сентября и выполнять задания, которые будут приходить каждую неделю. Каждый понедельник и четверг с 24 августа по 10 сентября на страницах официального аккаунта @mir.plus в социальных сетях будут определяться участники, которые получат подарки для экологичной жизни. Чем больше заданий выполнит участник, тем больше шансов выиграть призы.

Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group:

- Основная идея марафона заключается в объединении людей с активной гражданской позицией, которые готовы ежедневно подходить разумно и экологично к любому пространству вокруг себя. Такие люди готовы начать изменения с себя и знают места в своем городе, которые требуют внимания, уборки или благоустройства. Онлайн-экомарафон дает участникам удобный и понятный способ, как начать изменения даже не выходя из дома.

Соревнование идет не только между участниками, но и между городами. В самом активном городе проекта будет размещен баннер с благодарностью всем, кто принял участие в онлайн-экомарафоне «360».

Онлайн-экомарафон поддерживает общую концепцию волонтерского проекта «360» - ежедневный разумный и экологичный подход к любому пространству вокруг себя. Помогает в достижении этой цели прежде всего неравнодушие. Любое наше действие и ответственное отношение вносит вклад в сохранение природы для будущих поколений. Узнать подробнее о правилах проведения марафона и пройти регистрацию можно на сайте проекта https://project-360.ru.

Проект «360» – это часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс». Ее главная цель - защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Программа реализуется с 2011 года и включает в себя экологические, научные, образовательные и просветительские проекты. В юбилейный 10 раз волонтерский экологический проект «360» пройдет по трем направлениям: эко-акции у водоемов в черте городов проведения проекта, онлайн-экомарафон и традиционная уборка на Байкале.

О новостях проекта можно узнавать в аккаунтах программы «Мир со знаком плюс» в социальных сетях – Инстаграм, Вконтакте, Фэйсбук, Одноклассники.