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В Красноярске завершились съёмки новых эпизодов сериала «Первый отдел»

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Красноярск
07:43 5 Октября 2022
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В Красноярске съемочная группа сериала «Первый отдел» завершила работу над съемками новых историй. Увидеть новые серии, которые отсняли в Красноярске, можно уже в следующем году.

Как пишет пресс-служба «Енисей кино», съёмочный процесс уложился в 5 дней. Он проходил с 28 сентября по 3 октября, а помогали в его организации КГАУК «Енисей кино».

Главные роли в многосерийном кинофильме исполнили актёры Иван Колесников и Сергей Жарков. Также на съемках задействовали красноярских актёров: Савву Ревич, Андрея Пашнина, Ивана Блохина, Дениса Зыкова, Дарью Мамичеву и Татьяну Чубаро.

Основные эпизоды снимали на городских площадях, в парках, кафе и ресторанах, а ещё задействовали Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республики Хакасия. Авторы многосерийной кинокартины обещают, что серии нового сезона будут достаточно драматичными.

«Находясь внутри, бывает очень сложно оценить весь масштаб сценария. Актёры во время съёмок сосредоточены на жизни своих героев, и я могу сказать, что у моего персонажа история будет очень интересной, эмоциональной и даже неожиданной для зрителей», – говорит артист Красноярского ТЮЗ Денис Зыков.

В Красноярске завершились съёмки новых эпизодов сериала «Первый отдел»

Фото: vk.com/enisey_kino

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