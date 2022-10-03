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Известный в России журналист снимет кинофильм в Омске

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Красноярск
08:02 3 Октября 2022
культура, спорт, омск, хоккей, сибирь, подмосковье
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Прославленный журналист Владимир Познер приехал в город Омск для съёмок документального фильма об «Авангарде».

Известный журналист и интервьюер посетил официальное открытие нового стадиона хоккейной команды, а после был замечен в одном из омских ресторанов. В заведении Познер общался с Председателем совета директоров «Авангарда» Александром Крыловым.

«[Новый гимн] написан для документального проекта, который мы сейчас снимаем с Владимиром Владимировичем Познером. Мы хотим рассказать историю четырёх лет в Балашихе и возвращения в Омск», — рассказывает председатель Совета директоров Хоккейного Клуба Континентальной Хоккейной Лиги «Авангард» Александр Крылов на одной из пресс-конференций.

Напомним, что 2 октября «G-Drive Арена» в Омске распахнула двери для всех желающих.

Известный в России журналист снимет кинофильм в Омске

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

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