Известный в России журналист снимет кинофильм в Омске

Прославленный журналист Владимир Познер приехал в город Омск для съёмок документального фильма об «Авангарде».

Известный журналист и интервьюер посетил официальное открытие нового стадиона хоккейной команды, а после был замечен в одном из омских ресторанов. В заведении Познер общался с Председателем совета директоров «Авангарда» Александром Крыловым.

«[Новый гимн] написан для документального проекта, который мы сейчас снимаем с Владимиром Владимировичем Познером. Мы хотим рассказать историю четырёх лет в Балашихе и возвращения в Омск», — рассказывает председатель Совета директоров Хоккейного Клуба Континентальной Хоккейной Лиги «Авангард» Александр Крылов на одной из пресс-конференций.

Напомним, что 2 октября «G-Drive Арена» в Омске распахнула двери для всех желающих.

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев