Студенты СФУ создали комиксы про учёных

Студенты Сибирского федерального университета в Красноярске создали комиксы про учёных и опубликовали их на всеобщее обозрение.

Рисовали журнал с картинками студенты и выпускники университета. В иллюстрированных рассказах на доступном языке рассказывается об открытиях учёных из вуза. А главный герой журнала с картинками — антропоморфная белка по имени Белк.



Животное на страницах красноярского издания путешествует по мультивселенной и во времени, а ещё борется за экологию и рассказывает о пользе здоровой пищи.

Фото: @t.me/SibFUofficial