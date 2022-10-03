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Студенты СФУ создали комиксы про учёных

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Красноярск
07:15 3 Октября 2022
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Студенты Сибирского федерального университета в Красноярске создали комиксы про учёных и опубликовали их на всеобщее обозрение.

Студенты СФУ создали комиксы про учёных

Рисовали журнал с картинками студенты и выпускники университета. В иллюстрированных рассказах на доступном языке рассказывается об открытиях учёных из вуза. А главный герой журнала с картинками — антропоморфная белка по имени Белк. 
 
Животное на страницах красноярского издания путешествует по мультивселенной и во времени, а ещё борется за экологию и рассказывает о пользе здоровой пищи.

Студенты СФУ создали комиксы про учёных

Фото: @t.me/SibFUofficial

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