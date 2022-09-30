В Красноярском крае появятся 5 досуговых центров и не менее 15 обновлённых библиотек

Правительство Красноярского края утвердило программу развития культуры и туризма на 2023-2025 годы, на реализацию которой за три года планируется направить 28,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Красноярского края.

Средства направят на развитие театров, обновление материально-технической базы школ искусств. А также модернизацию не менее 15 библиотек, улучшение качества библиотечного и музейного обслуживания и др. Ряд мероприятий реализуют по национальному проекту «Культура».

В Красноярском крае построят 5 досуговых центров. Кроме этого, продолжится разработка проектно-сметной документации на строительство новых досуговых центров.

Также капитальные расходы запланированы на проектирование и строительство сельских досуговых центров, Национального центра В.П. Астафьева в Овсянке, Красноярского хореографического колледжа и международного центра креативных индустрий «Поздеев Центр» в Красноярске.

— Строительство центра оцениваем, как историческое событие. Равного ему в городе не было почти четыре десятилетия со времён создания филармонии. В итоге мы не только выровняем баланс по количеству учреждений культуры на левобережье и правобережье, но и приведём в порядок одну из центральных площадей Красноярска. Она станет знаковым местом для горожан и гостей, – отметил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Фото: © Вадим Кофман