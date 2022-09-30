30 сентября
Красноярск
погода +1 °C
57.41
 
€ 55.41
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае появятся 5 досуговых центров и не менее 15 обновлённых библиотек

Главная Культура
Красноярск
10:45 30 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, культура
версия для печати Ico_print

Правительство Красноярского края утвердило программу развития культуры и туризма на 2023-2025 годы, на реализацию которой за три года планируется направить 28,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Красноярского края.

Средства направят на развитие театров, обновление материально-технической базы школ искусств. А также модернизацию не менее 15 библиотек, улучшение качества библиотечного и музейного обслуживания и др. Ряд мероприятий реализуют по национальному проекту «Культура».

В Красноярском крае построят 5 досуговых центров. Кроме этого, продолжится разработка проектно-сметной документации на строительство новых досуговых центров.

Также капитальные расходы запланированы на проектирование и строительство сельских досуговых центров, Национального центра В.П. Астафьева в Овсянке, Красноярского хореографического колледжа и международного центра креативных индустрий «Поздеев Центр» в Красноярске.

— Строительство центра оцениваем, как историческое событие. Равного ему в городе не было почти четыре десятилетия со времён создания филармонии. В итоге мы не только выровняем баланс по количеству учреждений культуры на левобережье и правобережье, но и приведём в порядок одну из центральных площадей Красноярска. Она станет знаковым местом для горожан и гостей, – отметил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Фото: © Вадим Кофман

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае необычным способом появился новый арт-объект

В Красноярском крае необычным способом появился новый арт-объект

25 Сентября 2022 г.
Скульптуру обжигали газом при температуре до 1250 градусов по Цельсию
Новости Красноярска: В Минусинске открыли возрожденный Дом Вильнера

В Минусинске открыли возрожденный Дом Вильнера

21 Сентября 2022 г.
В здании теперь располагается Минусинский колледж культуры и искусства
Новости Красноярска: Красноярский режиссёр победил на международном фестивале мусульманского кино

Красноярский режиссёр победил на международном фестивале мусульманского кино

19 Сентября 2022 г.
«Иванова Лествица» - это фильм об изолированной от цивилизации деревне
Новости Красноярска: 18 сентября Красноярский театр кукол открывает 85 творческий сезон

18 сентября Красноярский театр кукол открывает 85 творческий сезон

16 Сентября 2022 г.
В этот день состоится премьерный показ спектакля «Я не умею спать» (3+)
Новости Красноярска: В Красноярском крае открылся Назаровский кинофорум имени Марины Ладыниной

В Красноярском крае открылся Назаровский кинофорум имени Марины Ладыниной

16 Сентября 2022 г.
До 17 сентября будут проходить творческие встречи с артистами, киноконцерты
Новости Красноярска: В Красноярске покажут документальный фильм о музыкальных традициях забытого северного народа

В Красноярске покажут документальный фильм о музыкальных традициях забытого северного народа

15 Сентября 2022 г.
Режиссёром фильма выступил молодой документалист Филипп Устинов
Новости компаний
29/09
ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

26 Сентября 2022 г.
И напомнил о неукоснительном соблюдении ограничений по призыву
Новости Красноярска: Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области

Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области

28 Сентября 2022 г.
Военный комиссар Евгений Кудрявцев рассказал о процедуре вручения повесток
Новости Красноярска: Председатель Госдумы Володин предложил отдать брошенные у границы машины семьям мобилизованных

Председатель Госдумы Володин предложил отдать брошенные у границы машины семьям мобилизованных

28 Сентября 2022 г.
Автотранспорт на границе оставляют уклонисты
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru