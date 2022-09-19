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Красноярский режиссёр победил на международном фестивале мусульманского кино

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Красноярск
08:26 19 Сентября 2022
культура, документальное кино, кино, искусство, общество, в россии, в мире
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Красноярский документалист стал лучшим на международном кинофестивале в Казани.

Документальный фильм режиссёра и основателя красноярского проекта SiberiaDOC Николая Бема победил в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» на XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино. Отметим, что в программе кинофестиваля было 50 конкурсных и 100 внеконкурсных работ.

«Иванова Лествица» - это фильм об изолированной от цивилизации деревне, которой нет на карте РФ. Отшельническая жизнь наполнена заботой о собственном пропитании и строгой духовной практикой, которая посвящена подготовке подростка к единственному пути в жизни.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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