Красноярский режиссёр победил на международном фестивале мусульманского кино

Красноярский документалист стал лучшим на международном кинофестивале в Казани.

Документальный фильм режиссёра и основателя красноярского проекта SiberiaDOC Николая Бема победил в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» на XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино. Отметим, что в программе кинофестиваля было 50 конкурсных и 100 внеконкурсных работ.

«Иванова Лествица» - это фильм об изолированной от цивилизации деревне, которой нет на карте РФ. Отшельническая жизнь наполнена заботой о собственном пропитании и строгой духовной практикой, которая посвящена подготовке подростка к единственному пути в жизни.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf