18 сентября Красноярский театр кукол открывает 85 творческий сезон

Красноярский театр кукол приглашает юных зрителей и их родителей на новый спектакль «Я не умею спать» (3+). 18 сентября состоится премьерный показ. Он откроет 85 творческий сезон театра. Показы пройдут в 11:00, 13:00 и 15:00.

Волшебная быль «Я не умею спать» — история о маленькой девочке Эмме не могла уснуть, она попросту не умеет спать. На помощь приходит волшебная Кошечка — хранительница детских снов. Она учит девочку засыпать. Они отправляются в увлекательное путешествие в Царство Снов. Оказывается, там могут сбываться любые желания. А ещё во сне у всех вырастают крылья и можно улететь в любую точку мира, даже воображаемую.

Автор сказки и режиссёр-постановщик Стефания Гараева-Жученко, художник-постановщик Елизавета Гуляева и художник по свету Ксения Козлова из Санкт-Петербурга создали удивительный мир снов, наполненный волшебством.

Волшебную историю будут рассказывать трогательные нежные куклы. Сценическое пространство украсят маленькие уютные домики. Дополнит постановку оригинальная музыка, которую написал режиссёр.

Спектакль будет интересен и детям, и взрослым.

Чтобы у зрителей остались тёплые воспоминания об открытии 85 творческого сезона, в фойе будет работать фотозона. Зрители смогут сделать фотографии с артистами и театральным реквизитом. Также специально к этому дню обновлена выставка театральных кукол из различных постановок. А по окончании спектакля, юные зрители получат небольшие подарки.

Премьерные показы постановки также пройдут 24 сентября и 1 октября.

Отметим, что спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

По материалам пресс-службы Красноярского театра кукол

Фото: © пресс-служба Красноярского театра кукол